5 consigli concreti per avviare un progetto web in affiliazione

Quello di guadagnare online è oggi un sogno molto diffuso. Tra tutte le vie che si possono seguire per realizzarlo, si distingue certamente quella dell’affiliate marketing. Il rapporto di affiliazione è molto semplice da comprendere: un produttore o brand desidera sponsorizzare e vendere il proprio prodotto, mentre l’affiliato lo pubblicizza sui propri canali percependo poi una percentuale su quanto venduto. È tutto molto semplice, sulla carta, ma seguire questa via può rivelarsi in realtà difficile senza i più appropriati consigli.

Affiliate marketing: 5 consigli per svilupparlo al meglio

Cercando di sintetizzare la definizione, il marketer affiliato guadagna vendendo un prodotto o servizio che non gli appartiene. I vantaggi sono dunque notevoli, indipendentemente da quale ambito si decida di coprire. I campi di applicazione sono infatti i più disparati: si può andare dall’apertura di un programma di affiliazioni scommesse, ad uno più legato a un noto brand da mettere in evidenza sul proprio portale di e-commerce, fino alla sponsorizzazione di un particolare servizio di un’azienda terza.

Trovare una nicchia di mercato in cui inserirsi

Il primo consiglio utile per iniziare a fare affiliate marketing è di certo quello di trovare un pubblico a cui rivolgersi. Il termine nicchia non deve lasciar intendere che il pubblico debba essere ristretto. Al contrario, deve essere tanto numeroso da giustificare l’adesione a un programma di affiliate marketing, in cui le commissioni, prese da sole, non sono molto alte, ma possono costituire un’entrata notevole se si raggiungono grandi cifre.

Instaurare un rapporto di fiducia con il pubblico

L’affiliate marketing non consiste soltanto nel guadagno. Bisogna infatti sempre tenere a mente che l’affiliato si espone a un pubblico, forse anche più del brand che viene sponsorizzato. Andare oltre la diffidenza che solitamente l’utente di internet prova verso qualsiasi sponsorizzazione troppo esplicita è il primo passo per costruire un legame autentico con il pubblico. Guadagnarsi la fiducia degli utenti sponsorizzando solo prodotti affidabili e uscendo dall’anonimato, mettendoci la faccia, è fondamentale per un rapporto diretto con gli utenti, che si convertiranno più volentieri in clienti del brand.

Sfruttare canali e strumenti appropriati

Per attirare utenti, non si può fare a meno di pubblicare contenuti, capaci di dirottare la loro attenzione verso i prodotti, i siti o i servizi cui si è affiliati. In questo senso, bisogna essere in grado di veicolare i contenuti più opportuni sul canale più adeguato, distinguendo le diverse piattaforme e i testi, gli audio, le foto o i video che più si adattano a ognuna di esse. Nello specifico, bisogna valutare ancora positivamente tutta quella parte di pubblico che viene attirata nei social media: Facebook e Instagram, insieme ad altri social network, sono ancora i padroni nel campo dell’affiliate marketing.

Creare contenuti accattivanti e unici

Entrambe sono caratteristiche fondamentali per dei contenuti pensati per attirare gli utenti. L’unicità è essenziale per distinguersi da tutti gli altri concorrenti che affollano il vasto mondo del web. Puntando su contenuti 100% originali, sarà possibile accattivare il pubblico e dirottarlo più facilmente verso i prodotti in affiliazione. Non da meno, l’uso di un linguaggio lineare e di facile comprensione si rivela un asso nella manica molto importante per stabilire un contatto diretto e funzionale con gli utenti di internet. Inoltre, bisogna sempre evitare le lacune: per questo bisognerebbe creare contenuti molto informativi in campi in cui si è appassionati o esperti, o in settori in cui si è disposti a documentarsi per non deludere il pubblico.

Ottenere visibilità

Infine, ma non per ultimo, bisognerà ottimizzare il tutto per Google. Il motivo è semplice: se non ci si fa trovare dal motore di ricerca più usato al mondo, gli utenti non visiteranno il blog o la pagina con i link di affiliazione; dunque non clickeranno e l’affiliato non otterrà alcun beneficio dai propri sforzi. Per questa ragione, ottimizzare il proprio portale per i motori di ricerca e per i dispositivi mobili, oggi sempre più usati nelle ricerche e negli acquisti online, è un passo fondamentale per spingere in alto il proprio sito agli occhi degli utenti.