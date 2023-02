8+ Trucchi per risparmiare su Amazon: Canali Telegram ed errori di prezzo

Amazon è il sito di e-commerce più famoso al mondo, ma se non si sta attenti può essere costoso. Occorre adottare le giuste strategie. In questo articolo, esploreremo alcuni trucchi per risparmiare su Amazon, così da comprare quello che vuoi al prezzo più basso di sempre.

Sfruttare i canali di Telegram

Sicuramente ne avrai sentito parlare. Su telegram ci sono un sacco di bot e di canali che riescono a trovare offerte lampo disponibili per pochissimo tempo (a volte secondi) ma che ti fanno risparmiare fino al 90%.

Abbiamo provato i canali telegram consigliati dal blog di idee regalo Cianfrusaglie per trovare prodotti in offerta su Amazon. Grazie a loro abbiamo già risparmiato un sacco, anche grazie ai codici sconto che pubblicano ogni giorno. Ogni tanto trovano degli errori di prezzo sui prodotti Amazon davvero assurdi, ma che durano pochissimo. Per questo ti consiglio di iscriverti e attivare le notifiche.

Utilizza i codici sconto

I codici sconto sono dei codici che puoi utilizzare durante il checkout per ricevere uno sconto immediato sul tuo acquisto. I codici promozionali possono essere trovati su siti web di terze parti, ma anche su telegram come abbiamo spiegato prima. Per utilizzare un codice promozionale, basta inserirlo nel campo “Codice promozionale” durante il checkout.

Clicca sulle caselle coupon

Spesso sui prodotti Amazon ci sono delle caselline da cliccare che danno diritto ad uno sconto, ma che sarà visibile solo nel carrello. Sono le caselle Coupon. Fate attenzione a cliccarci sopra prima di comprare il prodotto desiderato. Inoltre Amazon ha dedicato una pagina intera a questi coupon.

Iscriviti ad Amazon Prime

Amazon Prime è un servizio a pagamento che offre vantaggi come la spedizione gratuita in un giorno su milioni di prodotti, l’accesso a Prime Video e Prime Music, e offerte esclusive per i membri Prime. L’iscrizione a Prime costa circa 50 euro l’anno ma può essere conveniente se si fanno regolarmente acquisti su Amazon. Inoltre, Amazon offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni per Prime, quindi puoi provarlo e poi decidere se cominciare a pagarlo o meno.

Sfrutta gli eventi e le promozioni

Amazon offre regolarmente offerte e promozioni per i propri prodotti creando eventi dedicati. Per esempio, Amazon offre sconti sui prodotti durante il Black Friday, il Cyber Monday e il Prime Day. Inoltre, Amazon offre anche promozioni a tempo limitato e offerte lampo su prodotti selezionati. Per sapere quali sono le offerte e le promozioni attive, controlla regolarmente la sezione “Offerte del giorno” sul sito Amazon. In alternativa, puoi scaricare l’app Amazon per smartphone per ricevere notifiche sulle promozioni.

Dai un’occhiata ad Amazon Warehouse

Amazon Warehouse è un servizio di Amazon che vende prodotti usati o ricondizionati a prezzi scontati. Questi prodotti possono avere piccoli difetti estetici o essere stati restituiti da altri acquirenti, ma sono stati verificati e resi disponibili per la vendita. Questi prodotti sono generalmente scontati del 10-50% rispetto al prezzo di vendita al dettaglio. Se non ti interessa acquistare un prodotto nuovo di zecca, Amazon Warehouse potrebbe essere una buona opzione per risparmiare un sacco di soldi.

Utilizza la funzione “Confronta con articoli simili”

La funzione “Confronta con articoli simili” ti permette di confrontare il prezzo di un prodotto su Amazon con il prezzo di altri in commercio sullo stesso sito. In questo modo, puoi trovare il prezzo più conveniente per il prodotto che desideri acquistare. Per utilizzare questa funzione, vai alla scheda prodotto del prodotto che ti interessa e scorri in basso fino a trovare questa funzione. Non è disponibile per tutti i prodotti, ma se c’è è utile, ad esempio nell’elettronica (tipo per gli smartphone).

Usa i price tracker

Puoi utilizzare un’estensione del browser come Keepa o CamelCamelCamel utilissimi per monitorare i prezzi dei prodotti su Amazon e ricevere notifiche quando i prezzi scendono. Questo può aiutarti a capire se il prezzo di un prodotto è troppo alto o se il momento giusto per acquistare. Capita spesso, tipo per il Black Friday, che i prezzi dei prodotti schizzano per poi venire scontati il giorno dell’evento. Con questi tool puoi sapere subito se si tratta di un’offerta vera o farlocca.

Ultimi consigli per gli acquisti

Ora sai come trovare le offerte su Amazon, ma ricorda di confrontare i prezzi su altri siti web prima di effettuare un acquisto, in modo da assicurarti di trovare il prezzo più conveniente per ciò che desideri acquistare. Controlla anche i prezzi dei negozi locali, magari vicino casa. Può capitare che siano anche più economici di quelli online, e ovviamente non c’è l’attesa dei tempi di spedizione.