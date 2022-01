Amazon offre lavoro: ecco tutte le opportunità e come candidarsi

Buone notizie per chi è a caccia di lavoro: Amazon cerca forza lavoro e ha aperto la candidatura per nuove posizioni. L’azienda è in crescita e, particolarmente, ricerca magazzinieri. Di seguito vi spieghiamo come fare per candidarsi a lavorare come magazziniere per Amazon.

Amazon in Italia

L’azienda statunitense, nata a Seattle, è leader mondiale nell’e-commerce ed è in espansione nel nostro paese. Presente infatti dal 2010 conta ad oggi oltre 13mila dipendenti. Amazon ha avviato una campagna di reclutamento per moltissime posizioni. Tra i nuovi poli aperti, ricordiamo quello di Ardea, operativo entro primavera, per il quale si è in cerca di oltre 200 nuovi impiegati a tempo indeterminato. È possibile candidarsi a lavorare come magazziniere per Amazon per questa e altre strutture per la posizione di magazziniere. Ricordiamo che per tutti i dipendenti Amazon sono presenti numerosi benefici come sconti per l’acquisti di prodotti su amazon.it.

I compiti del magazziniere

Ma, di preciso, cosa fa un magazziniere? In generale possiamo dire che i compiti di questo operatore riguardando strettamente il controllo e la corretta ricezione della merce. Infatti, sua prerogativa è non solo ricevere gli articoli, ma anche verificare tutta la documentazione, accertarsi che essi siano integri, immagazzinarli nelle giuste aree, gestire tutti i passaggi della preparazione per il prelievo e l’imballaggio della merce. Ma, compito del magazziniere è anche la gestione dei ritiri dei prodotti e la loro preparazione per la consegna. Poi abbiamo il carico e scarico merce e la registrazione dei vari dati su piattaforme informatiche.

Lavorare come magazziniere: cosa serve

Sicuramente, per avere maggiori possibilità è utile avere esperienza pregressa nel settore e anche possedere particolari patentini per manierare carrelli elevatori, ma nulla di tutto questo è un requisito formale. È importante anche la disponibilità, in quanto quello del magazziniere è un lavoro su turni. Potrebbe infatti essere richiesto di lavorare di notte o nei giorni festivi. Infine c’è da considerare un ultimo fattore: oltre allo stipendio basilare c’è la possibilità di effettuare straordinari, avendo così accesso a un guadagno extra.

Le altre posizioni aperte

Se quello di magazziniere non è il ruolo adatto a te, Amazon offre molte altre opportunità lavorative nei suoi centri in tutta Italia: dalla gestione degli acquisti al commerciale, dall’ufficio legale a chi gestisce la pubblicità, dagli operatori di magazzino fino agli esperti di IT solution e servizi tecnici di supporto o alla gestione clienti, sono migliaia le posizioni lavorative attualmente aperte che offre il colosso americano.