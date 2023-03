Ammalarsi costa caro: 10% in più su farmaci e visite mediche. Per i cittadini si prevede una forte stangata sui farmaci. Per le medicine più comuni, infatti, in Italia si arriva a osservare anche un aumento del 10.4% tra il mese di dicembre e febbraio. Altri casi dove, addirittura, le medicine arrivano ad aumentare anche oltre il 100%. E’ il caso Tadalafil, ovvero il generico del Cialis, dove una confezione da 4 compresse è passata dai 22,90 euro ai 57, ovvero un’impennata del 149%.

Ammalarsi costa caro: l’aumento vertiginoso dei farmaci

Altri medicinali che sono raddoppiati, li troviamo per esempio con il Sildennafil Zentiva. Sempre la confezione da quattro compresse è passata da 12,20 euro a 24 euro tondi. Gli aumenti vertiginosi dei farmaci sono stati visionati dalla Fpress, ente specializzato in prodotti sanitari, che ha analizzato il costo di 1.100 farmaci presenti nella fascia C. La scia dei rincari tocca soprattutto la categoria delle malattie gravi, dove le cure realmente potrebbero diventare un lusso per poche persone.

In tale senso, il Dantrium – utile per la gestione dell’ipermetabolismo fulminante – è arrivato a costare anch 168,80 euro in più sul prezzo di pochi mesi fa. Come racconta Il Corriere della Sera nella parte di Economia, è aumentata la Tachipirina iniettabile da 7 flaconi: il prezzo è passato da 78,54 euro a 87,96 euro, con un evidente rincaro del 12%. Il Toradol, utilizzato come antidolorifico post operatorio, nella scatola da 10 pillole da 10 mg passa da 13.40 euro a 14,20 euro.

Il Muscoril, utile per le lombosciatalgie, le nevralgie o altre tipologie di problemi muscolari, ha raggiunto la vetta di 19,85 euro. Dello stesso tenore, si attesta anche un aumento di quei farmaci da banco e che è possibile acquistare senza la ricetta medica. Parliamo, per intenderci, di Aspirina, Voltaren, Buscopan e Tachipirina. Tutti questi prodotti, al giorno d’oggi, vedono un’impennata del prezzo che si aggira intorno all’5,1%. Una botta per famiglie e soprattutto anziani.