Aumenti busta paga marzo 2023 e bonus: ecco per chi e cosa cambia. La busta paga di Marzo andrà capita, perché tante situazioni entreranno in gioco. Infatti troveremo dei tantum riconosciuti, gli ultimi rinnovi di contratto e i premi erogati dai datori di lavoro. Insomma, per i lavoratori potrebbero aprirsi le porte a piacevoli sorprese, che equivalendo in soldi non smettono mai di fare comodo. I datori di lavoro, per pagare con precisione la mensilità, sono già al lavoro sulle varie buste paga.

I bonus della busta paga di marzo 2023

I pagamenti ai lavoratori, come plausibile, dovrebbero essere erogati entro e non oltre la prossima settimana. Su tali pagamenti, chi lavora già pensa se verrà accreditato qualche bonus, come già peraltro ha fatto intuire l’azione di governo in questi ultimi mesi. Bene, per questo mese non ci sono state giornate particolari da meritare delle “retribuzioni speciali”, specialmente se ci confrontiamo col prossimo mese imminente. Infatti, se pensiamo ad Aprile dobbiamo anzitutto focalizzare la data della Pasqua e soprattutto il 25 Aprile, ovvero festivi per tutti i lavoratori.

Per Aprile, quindi, ci saranno paghe maggiorate per tutti. Ma alcuni settori lavorativi, potrebbero trovare piacevoli sorprese anche per questo mese di Marzo. Il merito di qualche bonus, dipenderà principalmente dal rinnovo dei contratti. Infatti, in diversi settori i sindacato o le associazioni di categoria hanno raggiunto un accordo economico per l’aumento degli stipendi. Se per tanti mestieri partirà tutto da Aprile, per qualcuno l’iniziativa partirà già da questo mese di Marzo.

Tutti i datori di lavoro dovrebbero aver applicato, correttamente, lo sgravio del 2% o 3% in busta paga. Questo implica, per alcuni mestieri, che gli unici bonus da attendere sono quelli legati al rinnovo dei contratti firmati nel settore di appartenenza. Tra questi, vediamo a sorpresa il settore del commercio, con gli aumenti previsti dal protocollo straordinario.