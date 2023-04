Aumento pensioni a maggio 2023: a chi spetta e quando arrivano i pagamenti

Quando arriverà il pagamento delle pensioni per il mese di Maggio 2023? Da oggi potremo saperlo, considerato come l’INPS ha pubblicato il calendario delle erogazioni dei soldi. Potranno tirare quindi un sospiro di sollievo i pensionati italiani, che da ora potranno sapere la data di consegna del nuovo assegno pensionistico. Per quello che concerne l’INPS, non solo per questo mese sappiamo la data dei pagamenti, ma anche le novità pensionistiche che ci saranno per il mese di maggio.

Il pagamento delle pensioni per il mese di maggio 2023

Come detto, non solo le date delle erogazioni degli assegni. Nel mese di aprile, infatti, sono state pubblicate anche le novità sulle modalità di pagamento per il mese prossimo. In tal senso, sapremo i precisi importi che verranno inseriti all’interno degli assegni pensionistici. Secondo le stime della Legge di Bilancio 2023, le pensioni pensionistiche aumenteranno quest’anno. L’assegno, infatti, passerà da 563 euro a 572 euro. Per quello che riguarda i pensionati over 75 anni, riceveranno invece un assegno di 600 euro. Per intenderci, lo stesso che aveva largamente annunciato il Governo di Giorgia Meloni negli ultimi mesi.

Per i pagamenti della pensione di maggio, come sappiamo, avverranno all’inizio del mese prossimo. In tal senso, non sarà lunedì 1 Maggio, che come sappiamo è la Festa dei Lavoratori. I pagamenti, quindi, slitteranno a partire da martedì 2 maggio 2023. Il 2 maggio, infatti, vedrà i pagamenti per le lettere alfabetiche che vanno da “A” a “B”. Poi, il 3 maggio toccherà ai cognomi da “C” a “D”. Il 4 maggio, sarà il turno per le lettere “E” e “K”. Il 5 maggio 2023, verrà il turno per le lettere alfabetiche “L” e “O”. Il 6 maggio, sarà poi la volta dei pensionati con il cognome che va dalla lettera alfabetica “P” a “R”. I ritiri avverranno nella giornata di lunedì 8 maggio, dove verranno erogati gli assegni che vanno invece dalla lettera “S” fino alla “Z”.