Aumento pensioni minime, ecco la circolare dell’Inps: importi e da quando

Arriva l’aumento delle pensioni minime, come annunciato da una circolare dell’INPS. Secondo le indicazioni dell’Ente di Previdenza Sociale, si parla di un aumento dell’assegno fino a 600 euro. Rimane però un mistero: da quando partirà questo aumento? Per ora, da parte del Governo di Giorgia Meloni c’è il massimo silenzio. Tutto questo, nonostante l’INPS abbia comunicato già con madornale ritardo la soluzione dell’aumento delle pensioni minime.

L’INPS annuncia l’aumento delle pensioni minime

L’INPS ha annunciato l’aumento delle pensioni minime attraverso la circolare n. 35 del 3 aprile 2023, come peraltro disposto dalla Legge di Bilancio 2023. Tale incremento, come sappiamo, al momento non era stato ancora riconosciuto ai pensionati italiani. Tutto ciò nonostante la decorrenza da gennaio 2023. Tale circolare dell’INPS, quindi, diventa di fondamentale importanza. Dal 3 Aprile, infatti, vi è un documento ufficiale che annuncia l’applicazione degli aumenti.

Secondo le voci interne all’INPS, i pagamenti dovrebbe arrivare a breve (maggio?), con gli arretrati che potrebbero arrivare nei prossimi due mesi. L’aumento delle pensioni minime, riguarda due situazione ben distinte. Il primo caso, riguarda tutti i pensionati che hanno un importo inferiore al trattamento minimo. Il secondo, invece, scatta solamente nei casi di pensionati che hanno compiuto i 75 anni di età. Tale disegno, rientra nel progetto governativo di portare le pensioni minime a 1.000 euro, in una visione ambiziosa portata avanti da Giorgia Meloni.

Quando le pensioni minime a 1000 euro?

La strada per arrivare a quello step, è ancora lunghissima. Basti infatti pensare ai problemi, anche numerosi, che si sta incorrendo per alzarle a un tetto di 600 euro. Eppure, la compagine parlamentare di Forza Italia crede nella possibilità di centrare questo obiettivo, come detto più volte anche per bocca di Silvio Berlusconi (prima del ricovero al San Raffaele per leucemia). Come sappiamo, oggi l’incremento si ferma però solamente a 600 euro, che sarà destinato solamente ai pensionati over 75.