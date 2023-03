Auto elettriche: Normativa europea, costi, incentivi, sinistri

Il dibattito sulle auto elettriche anche a livello europeo è sempre acceso, anche alla luce dell’ultimanormativa emanata dall’Europa. Il Parlamento europeo con 340 voti a favore ha approvato in via definitiva il bando alle endotermiche, che decreta la fine dei motori diesel e benzina a partire dal 2035. Lo stop alla vendita di motori a benzina è arrivato per decarbonizzare l’Europa, contrastare i cambiamenti climatici e raggiungere zero emissioni.

Normativa europea auto elettriche, come si comporterà l’Italia?

Innanzitutto, va detto che dalla fine del 2021 le vendite di auto elettriche in Italia hanno superato le vendite di auto a benzina. Si tratta di un elemento che indica una certa vivacità nel mercato auto elettriche. Rispetto alla proposta europea, attualmente la Germania, l’Italia, la Polonia e l’Ungheria hanno bloccato il divieto alla vendita di auto a benzina e diesel entro il 2035. il Consiglio dell’UE ha rimandato il voto per l’approvazione a data da definire.

Il nodo da sciogliere non è solo ideologico, ma soprattutto economico e politico. Infatti, il governo in caricainvita a prendere in considerazione anche altre alternative all’auto elettrica, come i biocarburanti e i combustibili sintetici a basse emissioni.

Incentivi auto elettriche 2023, come funzionano?

Il mercato dell’auto italiano vive una condizione anomala, infatti, in base ai dati del Ministero per losviluppo economico, gli incentivi per ecobonus sono esauriti per le auto con motore ibrido e termico e per i motocicli non elettrici. I costi auto elettriche, presentano diversi aspetti, come analizzeremo in questo articolo.

Le società di autonoleggio e car sharing hanno ancora a disposizione circa 7 milioni di euro sia per le autoelettriche sia per quelle a benzina. Gli incentivi oscillano fra i 2 mila e i 5 mila euro; 5.000 € se si sceglie la rottamazione e 3.000 € senza rottamazione. Il tetto massimo del prezzo dell’auto da acquistare è di 42.700 €, Iva inclusa.

Costi auto elettriche, sinistri e riparazioni

Le auto elettriche, oltre ad avere emissioni zero, generalmente hanno costi più ridotti rispetto alle auto tradizionali. In media, un’auto elettrica ha consumi inferiori che possono variare dal 50% fino al 90%, in base al modello e alla potenza del veicolo.

Il costo per il bollo auto è abbattuto per i primi cinque anni, mentre dopo quel periodo, le auto elettrichepagano un quarto del bollo che pagano i veicoli a benzina. I veicoli elettrici con un pieno fanno molti più Km rispetto alle auto a benzina, e per tale motivo aumentano le probabilità di sinistri stradali. Se da un lato le auto elettriche rispettano l’ambiente, abbattono enormemente i costi ordinari, dall’altra parte le riparazioni e i pezzi di ricambio sono più onerosi. Il pacco batterie, ad esempio, è il componente più costoso e arriva a pesare sul prezzo di circa il 50%.

Per quanto riguarda le polizze auto elettriche, queste ultime seguono le stesse regole delle autotradizionali, anche se in futuro, alcune compagnie pensano di adeguare i premi ai costi di riparazione maggiori e alle probabilità di incidenti.

In caso di sinistro stradale con auto elettrica è consigliato rivolgersi a studi specializzati, come Tutelaprima,che opera in tutta Italia. Grazie al numero verde attivo h24 – 800 609 403, lo studio offre consulenza gratuita eriesce a gestire con successo decine di pratiche di sinistri auto elettriche .