Bollette, cosa cambia dal 1 gennaio 2024: tutte le novità. Dal primo gennaio 2024 è previsto il passaggio definitivo dal mercato tutelato al mercato libero. La data scatterà dopo diverse proroghe, con la cessazione del Servizio di Maggior Tutela, meglio conosciuto come “mercato tutelato”. Dal 2024, quindi, quindi sarà obbligatorio il passaggio al libero mercato. L’obiettivo di tale passaggio, sarà quello della concorrenza tra i fornitori, con eventuali benefici per i clienti sul fatto delle offerte.

Cosa cambia da gennaio 2024 con le bollette?

A livello europeo, già si discute di una riforma per quello che riguarda il mercato dell’energia elettrica. Tale riforme sarebbero volte ad aumentare la trasparenza verso il consumatore, oltre che evitare le impennate dei prezzi dell’energia (come oggi con la crisi ucraina). Intanto, in Italia si avvicina il periodo per la scadenza degli sconti. Nel governo guidato da Giorgia Meloni, sull’argomento non è stata ancora presa una decisione su un’eventuale proroga.

Secondo gli economisti, il passaggio al mercato libero non sarà traumatico. Per chi ancora non avrà scelto un’offerta dal mercato libero per il primo gennaio 2024, esso si vedrà messo in un servizio di salvaguardia che gli garantirà la continuità della fornitura. Questo attraverso le offerte di Tutela Simile o le offerte Placet. Queste, saranno tariffe a metà strada tra il libero mercato e quelle di mercato tutelato. Una soluzione che ovviamente sarà momentanea, ma che permetterà un graduale – e conveniente – passaggio da un sistema di fornitura all’altro.

Ci saranno tanti cambiamenti, sia chiaro. Ma non tutti negativi. Infatti, da questo passaggio sarebbe previsto un prezzo diminuito in bolletta, che andrebbe a risolvere molti problemi degli italiani in questo particolare momento storico. Inoltre, a tutti i cittadini sarà consentita la scelta tra più offerte di fornitura dell’energia. In più, non ci saranno stop di fornitura o sanzioni, con luce e gas che saranno garantiti ai cittadini.