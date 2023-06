Bonus 2.750 euro Intesa Sanpaolo: cos’è e a chi spetta

Arriva un nuovo bonus, quello da 2.750 euro della banca Intesa Sanpaolo. Questo aiuto arriverà ai dipendenti della famosa filiale bancaria, in una novità che interesserà i loro salari. Per quello che riguardano gli standard per ottenerli, si valuteranno le performance dei singoli dipendenti, con dei bonus che avranno un valore di quasi 3 mila euro. I dipendenti, infatti, avranno un aumento correlato ai premi di risultato.

Il bonus 2.750 euro per i dipendenti dell’Intesa San Paolo

Il bonus è stato ottenuto grazie a tutta una serie di trattative con i sindacati, con il gruppo bancario che ha messo sul piatto 155 milioni d’euro per il salario incentivante. Per salario incentivante, s’intende quel tipo di retribuzione che varia a seconda dei risultati ottenuti. Il salario dei dipendenti della Sanpaolo, in questo caso, varierà tra i 1.020 euro e i 2.750 euro. Oltre allo sforzo economico per poter concedere questi bonus, la stessa filiale bancaria ha anche fatto compiuto un’azione sul piano organizzativo e della trasparenza, che servirà per dimostrare i calcoli sul risultato ottenuto.

La banca attenta al benessere dei propri dipendenti

Le azione della banca Intesa Sanpaolo verso i propri dipendenti, non si esauriscono solo in un bonus di stipendio legato agli obiettivi lavorativi raggiunti. In tale contesto, la realtà bancaria è stata anche una delle prime realtà a optare per la settimana corta ai propri dipendenti e soprattutto a dare un’ampia possibilità per lavorare in smart working. Insomma, ha messo tutti i tasselli per operare come una società futuristica, che oltre al proprio business, guarda con attenzione anche al benessere dei propri dipendenti. Felicità di chi ci lavora che, automaticamente, si traducono poi sull’aumento di prestazioni elevate della società e in particolar modo sulla soddisfazione di quei dipendenti. Persona che, ogni giorno, vedendo questi standard lavora con il sorriso presso il proprio ufficio.