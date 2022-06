Bonus 200 euro, si raddoppia: in arrivo il secondo contributo, ecco quando

Tra pochissimi giorni milioni di italiani si ritroveranno nella busta paga di luglio il bonus di 200 euro. Un aiuto messo a punto dal Governo Draghi, che però presto, come riporta il quotidiano La Repubblica, potrebbe raddoppiare. O meglio, il Premier e tutta la sua squadra starebbero pensando di introdurre una nuova misura di sostegno anti-inflazione per il secondo semestre del 2022 e l’idea è quella di ‘creare’ un bonus contributivo. Lo scopo? Andare a limare il cuneo fiscale sugli stipendi, così da far aumentare il netto in busta, per un totale di 223 euro complessivi.

Dopo il bonus 200 euro di luglio, ce ne sarà un altro?

“Raddoppiare lo sconto contributivo introdotto dalla legge di bilancio per 13,8 milioni di italiani, lavoratori dipendenti con redditi fino a 35 mila euro”. Questo è quello che ha riportato il quotidiano e questa sarebbe l’ipotesi su cui sta lavorando il Governo perché l’obiettivo, come anticipato, è dare fiato ai salari erosi dall’inflazione. Si tratterebbe di una misura che “era prevista come temporanea per il solo 2022. E come tale resterebbe anche questo secondo intervento, per una spesa tutto sommato contenuta attorno a 750 milioni per sei mesi, da luglio a dicembre. Lo sgravio salirebbe dallo 0,8% all’1,6%, generando un beneficio totale per un reddito da lavoro di 30 mila euro lordi annui di 223 euro nel 2022, tra primo e secondo taglio. A questo si aggiunge il bonus da 200 euro una tantum di luglio (anche quello vincolato ai redditi fino a 35 mila euro)”.

Ancora niente di certo, bisognerà capire cosa deciderà di fare il Governo.

Come richiedere il bonus

Intanto, come già detto, molti italiani stanno aspettando il bonus di 200 euro in busta paga. E tanti ancora si stanno domandando come fare per richiederlo: bisogna presentare una domanda o è tutto ‘automatico’? In realtà, c’è un modulo da firmare per ottenere il contributo, che è rivolto alle famiglie come sostegno contro l’inflazione.

