Bonus 2022 senza Isee, quali sono e come richiederli: tutte le agevolazioni

Bonus 2022. Molti dei bonus che l’anno scorso sono corsi in soccorso degli italiani, in un periodo alquanto critico per la nostra economia e la nostra salute (il Covid ancora impazzava, ma ora la guerra in Ucraina sembrerebbe averlo messo a tacere, almeno mediaticamente) con la nuova Legge di Bilancio sono stati confermati. Diverse sono le agevolazioni e gli incentivi che anche quest’anno cercheranno di alleviare il portafoglio degli italiani, e in molti si chiedo come accedervi.

Agevolazioni e incentivi senza ISEE

Nella maggior parte dei casi, uno dei requisiti essenziali è caratterizzato dall’identificazione della propria fascia ISEE, così che le agevolazioni vadano in aiuto di chi realmente ne abbia bisogno. Ma altri ancora, non necessitano alcuna dichiarazione, ed è proprio questo l’argomento del presente articolo! Molti italiani se lo stanno chiedendo: ci sono dei bonus a cui poter accedere senza la dichiarazione ISEE? Ecco quali.

Bonus senza ISEE: ecco quali

Primo fra tutti, c’è sicuramente il famigerato assegno unico, entrato definitivamente in vigore all’inizio di quest’anno per sostituire i precedenti sussidi per la famiglia, che erano spezzettati in diverse soluzioni. Esso consiste in un sostegno riservato ai genitori che hanno dei figli a carico a partire dal settimo mese e fino ai 21 anni di età.

Bonus asilo, cultura e carta docente

Il secondo bonus da tenere sott’occhio è, poi, il bonus nido erogato dall’Inps. L’agevolazione avviene a seguito della domanda effettuata dal genitore ed è destinato a rimborsare le spese sostenute per l’iscrizione e le rette di asili. A questi due principali, se ne aggiungono degli altri. Eccoli di seguito:

Ecobonus moto e scooter , il quale è disponibile fino ad esaurimento fondi previsti;

, il quale è disponibile fino ad esaurimento fondi previsti; Bonus cultura , ben 500 euro spendibili dai diciottenni per acquistare musica, libri, biglietti per cinema e teatro;

, ben 500 euro spendibili dai diciottenni per acquistare musica, libri, biglietti per cinema e teatro; Carta docente, un bonus, anche qui, di 500 euro per tutti i docenti di ruolo da spendere in formazione.

Bonus per la casa

Infine, ecco i bonus per i quali non è previsto l’ISEE e che riguardano i sostegni per la casa:

L’ormai noto Superbonus 110% ;

; il bonus verde per gli interventi di rinnovo di aree verdi, giardini e terrazzi;

per gli interventi di rinnovo di aree verdi, giardini e terrazzi; bonus mobili: si tratta di una detrazione Irpef del 50% sulle spese per l’acquisto di elettrodomestici di classe A+ o superiore e mobili destinati ad un immobile in ristrutturazione;

si tratta di una detrazione Irpef del 50% sulle spese per l’acquisto di elettrodomestici di classe A+ o superiore e mobili destinati ad un immobile in ristrutturazione; bonus tv: che prevede uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto di un televisore nuovo, fino ad un massimo di 100 euro;

che prevede uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto di un televisore nuovo, fino ad un massimo di 100 euro; il bonus acqua potabile.