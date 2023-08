Bonus 450 euro senza ISEE, ecco come averlo subito sul proprio conto corrente

Scopri le straordinarie opportunità offerte dall’EBK per ottenere un bonus di 450 euro senza ISEE.

Ecco come queste prestazioni stanno supportando i lavoratori e le aziende arrivando a concedere bonus di 200 e 250 euro.

Nuovi Bonus da parte dell’EBK

L’Alto Adige, con la sua economia vibrante e la bellezza delle sue terre, è una delle regioni che attira maggiormente l’attenzione dei turisti. Tuttavia, dietro queste caratteristiche positive, si nascondono sfide che molti si ritrovano ad affrontare, in particolar modo quando si tratta di costi abitativi in continua crescita. Riconoscendo questo problema, l’Unione Commercio, Turismo e Servizi dell’Alto Adige (EBK) ultimamente ha lanciato una serie di iniziative indirizzate a fornire aiuto concreto sia ai lavoratori sia alle aziende. Tutto ciò per far si che affrontino i costi della vita in modo più agiato.

L’introduzione di tali bonus ha avuto luogo durante una conferenza stampa che si è tenuta a Bolzano, il 17 luglio. Questi contributi, che verranno erogati senza alcuna necessità di rispettare soglia di reddito ISEE, si presentano come soluzione progressista e rivoluzionaria in ambito politico per quanto riguarda il sostegno alla comunità.

Bonus 200 e 250 euro senza ISEE

I bonus esclusivi che ha lanciato l’EBK hanno attirato l’attenzione di tutti coloro che hanno bisogno di affrontare i costi abitativi nella regione in modo più efficace. Tali opportunità sono senza precedenti e sono disponibili sia per le aziende che per i loro dipendenti. Affinché le persone possano accedere a questi contributi però è fondamentale essere in regola con i pagamenti dei contributi EBK e Ascom/Covelco. Questo attributo è stato inserito per assicurare che i benefici arrivino a tutti coloro i quali contribuiscono alla comunità economica locale.

Uno dei nuovi bonus che sta attirando l’attenzione di tanti è il contributo di 200 euro. Quest’ultimo è rivolto all’acquisto di biciclette, sia tradizionali che elettriche, da tenere e usare per scopi personali. Tale iniziativa non soltanto promuove uno stile di vita sostenibile, ma inoltre offre un supporto finanziario per chi desidera acquistare una bici. Un bell’aspetto di questo bonus è la sua inclusività: non ci sono restrizioni collegate all’ISEE e non è richiesta alcuna spesa minima. Questo vuol dire che chiunque, indipendentemente dallo status economico in cui si trova, può sfruttare questa opportunità per migliorare la propria mobilità e, perché no, anche il proprio benessere.

La solitudine si può affrontare in modo più semplice quando si ha a disposizione un sostegno concreto. L’EBK ha introdotto un contributo abitativo annuale di 250 euro per tutti i lavoratori che risiedono in provincia di Bolzano e che vivono soli. Tale bonus è stato pensato espressamente per contrastare gli elevati costi abitativi che spesso rappresentano un peso per coloro i quali abitano da soli. Questo contributo non offre soltanto un’agevolazione finanziaria, ma rimarca anche l’impegno che l’EBK ci mette nell’affrontare le sfide sociali che emergono in una comunità in continua crescita.

450 euro bonus come aiuto concreto per affrontare i costi abitativi

Le aziende non sono state trascurate: l’EBK ha previsto due nuovi bonus destinati alle aziende iscritte. L’obiettivo è quello di fornire supporto sia ai dipendenti di tali aziende che alle loro famiglie. Il primo bonus riguarda un rimborso spese per l’assistenza bambini/doposcuola. Valido quando i dipendenti usufruiscono di servizi presso strutture convenzionate. Questo bonus copre il 65% delle spese, con un tetto massimo di 6 euro all’ora o 240 euro a settimana, compresi pasti e IVA.

Inoltre, l’EBK offre altri benefici per tutti i dipendenti: un bonus aggiuntivo di 200 euro riservato all’acquisto di biciclette, a prescindere dal genere di dipendente. Tale opportunità dimostra quanto impegno l’EBK ci mette nell’incoraggiare la popolazione a passare ad uno stile di vita più attivo e soprattutto sostenibile, promuovendo anche l’uguaglianza di genere. In questo modo il bonus arriva ad un totale di 450 euro.

Quindi l’Unione Commercio, Turismo e Servizi dell’Alto Adige, con i nuovi bonus senza ISEE, da l’opportunità di fare un passo in avanti considerevole offrendo supporto finanziario ai lavoratori e alle aziende. Queste iniziative non soltanto promuovono il benessere individuale così come la sostenibilità, ma dimostrano l’impegno che ci mette l’EBK nel creare passo dopo passo un futuro migliore per i cittadini dell’Alto Adige.