Bonus 500 euro per le famiglie: cos’è, come fare domanda e a chi spetta

Aiuti da parte dello Stato ma anche dei Comuni per fronteggiare il caro vita e l’aumento, in certi casi spropositato, del costo della vita. Ma oltre agli aiuti di sostegno al reddito ce ne sono molti altri che potremmo definire ‘paralleli’ ma che comunque, specie in questa fase di post-pandemia, possono essere di aiuto per le famiglie. Stiamo parlando del bonus psicologo e più in generale delle misure volte alla tutela della salute-emotiva dei cittadini considerando l’aumento di questo tipo di problematiche (a cui il Covid ha contribuito e non poco).

Cos’è e come funziona il bonus da 500 euro

Da un lato, allora, il Governo uscente ha varato il bonus psicologo 2022 che viene erogato dall’Inps a seguito di apposita domanda, anche tramite procedura informatica, in misura variabile a seconda del proprio Isee e comunque con un tetto massimo di 600 euro a persona; contemporaneamente poi ci sono inoltre alcuni Enti locali che si sono mossi con un contributo parallelo di 500 euro. Anche in questo caso dunque si tratta di un aiuto economico volto a sostenere chi soffre, purtroppo, di patologie mentali quali stati d’ansia e depressione.

Dove si può richiedere e quali sono i requisiti

Al momento questo bonus si può richiedere presso il Comune di Lesmo (in provincia di Monza e della Brianza in Lombardia). Sul territorio si stima che la pandemia abbia portato il 25% in più di stati di ansia e depressione, specie tra i più giovani. Per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di destinare parte del contributo del 5 per mille degli anni scorsi all’attivazione di un bonus psicologico. Per potervi accedere bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti:

Ragazzi/e 11-18 anni;

Unica fascia di reddito per accesso ( 40.000);

Tetto massimo di 500 euro a famiglia;

Contributo a fronte di rendicontazione e attestazione di avvenuto pagamento per spese di sostegno psicologico di psicologo iscritto all’albo;

Residenza nel comune di Lesmo del minore e di almeno un genitore.

Le domande per accedere al contributo (qui tutti i documenti) dovranno essere presentate entro le ore 12 del 28 aprile 2023, inviandole a comune.lesmo@legalmail.it.