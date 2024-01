Bonus acqua potabile 2024: a chi spetta e come chiederlo

Dal 1° febbraio 2024 sarà possibile chiedere il bonus acqua potabile, una misura che anche per quest’anno sarà rinnovata. Per richiederlo si dovrà fare riferimento alle spese sostenute da ciascun reddito entro il termine del 31 dicembre 2023. Ecco tutti i dettagli.

Al via le richieste dal 1° febbraio per il Bonus acqua potabile, il credito d’imposta dedicato a chi ha acquistato e installato sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica che favoriscano il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Quindi no, non è uno sgravio fiscale per le spese idriche, ma concerne tutte le tecnologie che permettono di usufruire dell’acqua corrente e ne migliorano la qualità, in casa come in ufficio. Qui tutti i dettagli per capire come accedere al bonus.

Bonus acqua corrente 2024: da quando si potrà richiederlo e a quanto ammonta

Si potrà richiedere il bonus acqua corrente dal 1° febbraio al 28 febbraio 2024 dichiarando le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. La misura è stata rinnovata per l’anno 2023 e può contare su un plafond di 1,5 milioni di euro.

Tali risorse saranno così suddivise, con un massimale di spesa distinto in:

– 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;

– 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.

Come richiedere il bonus acqua potabile 2024

L’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento del 9 gennaio 2024, ha fornito le indicazioni per fruire del bonus. Nel periodo compreso tra il 1° e il 28 febbraio 2024 bisognerà inviare all’Agenzia delle entrate la “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile”, approvato con il Provvedimento del 16 giugno 2021.



A tal riguardo, è bene ricordare che il Bonus acqua potabile è stato introdotto per il biennio 2021-2022 e poi prorogato al 2023 dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1087 e 1089, Legge 178/2020). Con il Provvedimento del 16 giugno 2021, l’Agenzia delle entrate ha definito le regole sull’accesso al bonus e il relativo modello di comunicazione.