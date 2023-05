Bonus affitti nel 730: a chi spetta e come richiederlo

Da quest’anno, si potrà notificare il bonus affitti nel proprio 730 personale. La sovvenzione data dal Governo per chi deve pagare l’affitto, sarà una cifra fino a 2 mila euro. Come sappiamo, tale aiuto sarà destinato ai giovani, che per aiutarsi con le spese domestiche potranno riutilizzarlo anche per l’anno 2023. Come sappiamo, tale incentivo è stato reso necessario per l’aumento dei prezzi e le oggettive difficoltà incontrate da quei ragazzi che vivono fuori sede.

Bonus affitti nel 730: come funzionerà?

All’interno del Governo di Giorgia Meloni, l’ascolto dei giovani è stato tra le priorità da inserire nella propria azione politica. Infatti, sulle nuove generazioni si pongono le maggiori sfide politiche di questo Esecutivo, che di fatto dovrà andare a rispondere a molte “questioni in sospeso” lasciate dai precedenti Governi italiani. Tra le tematiche più urgenti in tale scenario, risulta proprio il rincaro degli affitti e la possibilità di aiutare i giovani, con reddito ISEE basso o nullo, a potersi permettere la casa fuori dalla propria città natale.

L’agevolazione per i giovani

Il bonus affitti è stato riconfermato anche per l’anno 2023, come ha ufficializzato l’ultima Legge di Bilancio. Nel concreto, l’aiuto consisterà nella possibilità di beneficiare di una detrazione dalle imposte del costo dell’affitto fino a un massimo di 2mila euro per i primi quattro anni di durata del contratto. Un pò di soldi che i ragazzi vedranno risparmiarsi dal proprio portafoglio, affrontando – di fatto – meglio la questione legata ai rincari delle bollette per energia e gas, quello dei prodotti alimentari e soprattutto la benzina.

Come inserirlo nel 730 precompilato?

L’Esecutivo italiano ha pensato a tutto, inserendo la voce per il bonus affitti già nella precompilata del modello 730. Tra le spese caricate dall’Agenzia delle Entrate, infatti, troveremo anche quelle legate ai canoni di locazione. Un 730 molto più preciso e veritieri per le spese dei nostri giovani.