Bonus affitto giovani 2023: a chi spetta, requisiti e come funziona. Oggi affittare una stanza, piuttosto che un appartamento, diventa un’azione sempre più complessa. Non tanto per le offerte del mercato immobiliare, quanto invece per i prezzi che levitano a dismisura su questi locali, spesso con cifre da ritenersi fuori mercato. La causa è una, ovvero la potente inflazione degli ultimi mesi. Unita pure, per dirla tutta, al rincaro energetico del conflitto russo-ucraino.

Il bonus affitto giovani

Il governo guidato da Giorgia Meloni, ha provato ad andare incontro alle persone per risolvere questo problema. Con la Legge di Bilancio 2023, è stato approvato il bonus affitto riservato per i giovani. L’agevolazione sarà attiva per quelle persone tra i 20 e i 31 anni, che hanno un reddito basso e hanno la necessità di un aiuto per abbassare il peso del canone di locazione. Al fine di ottenere la detrazione fiscale, pari al 20% per i primi quattro anni di contratto di affitto e per un massimo di 2000 euro, saranno però necessari alcuni requisiti.

Anzitutto, questo aiuto è riservato solamente alle abitazioni singole. Con questo, s’intende un locale con un ingresso indipendente e destinato ad accogliere un solo nucleo familiare. Saranno coperti anche gli appartamenti, dove però gli inquilini hanno spostato la propria residenza. I giovani, per chiedere questo aiuto, devono avere un reddito complessivo che non superi i 15.493,71 euro. Tale agevolazione, la può richiedere una persona singola così come un nucleo familiare.

Si potrà chiedere il bonus dopo aver stipulato un contratto d’affitto, intero o parziale, a patto che quella sia l’abitazione dove si sposterà la residenza. Quest’ultimo punto, risulta una situazione obbligatoria per poter far avviare l’agevolazione. Infatti, il bonus non vale per quelli che sono considerati come “contratti d’affitto” transitori, quindi impossibile – per esempio – da poter erogare verso figure come gli studenti universitari “fuori sede” che non spostano la residenza nella città dove studiano.