Bonus Asilo Nido e Detrazione Irpef sono cumulabili? Ecco come funziona

A differenza di come è accaduto per altre agevolazioni, il bonus asilo nido non è stato rimpiazzato dall‘assegno unico universale. Tuttavia, i dubbi in merito non mancano. Uno dei quesiti che ricorre con maggior frequenza è se questa agevolazione sia cumulabile con la detrazione Irpef.

Che cos’è il bonus asilo nido

Il bonus asilo nido è un’agevolazione che fornisce un concreto aiuto economico — dal valore massimo di 3mila euro — per sostenere le spese per la frequenza di asili nido pubblici o privati, o ancora per garantire assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie.

È bene inoltre ricordare che l’importo del bonus varia a seconda dell’Isee minorenni. Quest’ultimo deve essere in corso di validità e deve riferirsi al minore per il quale viene richiesto il servizio.

Il bonus è cumulabile con la detrazione Irpef?

Come anticipato in precedenza, una dei maggior quesiti che caratterizza la misura è la possibilità, eventuale, di cumularlo con la detrazione Irpef. In merito, la risposta alla domanda è negativa: non è infatti possibile cumulare quest’agevolazione con la detrazione Irpef prevista dall’articolo — comma — della legge 203/2008. Aspetto questo che è stato ribadito anche dall’agenzia delle entrate con un’apposita circolare, la numero 7/E/2021.