Bonus assunzioni under 30: come funziona e chi può richiederlo

Arriva il bonus per le assunzioni degli under 30, con l’imprenditore che li assumerà che non pagherà il 60% dello stipendio di questi ragazzi: infatti, quella cifra verrà coperta interamente dallo Stato Italiano. Una misura, che come si legge nella Legge di Bilancio 2023, durerà solo per il primo anno di assunzione per questi giovani lavoratori. La misura arriva all’interno di un nuovo decreto governativo, che però è ancora in bozza e vede la maggioranza alle prese con la scrittura delle parti più tecniche.

Il bonus assunzioni per gli under 30

Nelle aspettative del Governo guidato da Giorgia Meloni, c’è l’ambizione di cambiare il sistema che governa il mondo del lavoro italiano. Infatti, una simile proposta andrebbe incontro alla proposta di un ricambio generazionale all’interno dei posti di lavoro italiani. Oggi il decreto è formato da 40 articoli, che dovrebbero rivoluzionare l’attuale sistema del Reddito di Cittadinanza e contratti a termine. Inoltre, la proposta punta anche a introdurre le misure sul taglio del cuneo fiscale, come recentemente annunciato anche dall’attuale Consiglio dei Ministri.

Tra le misure più audaci annunciate, inoltre, lo sgravio fiscale per chi assume ragazzi under 30. Infatti, all’interno del Decreto Lavoro ci sarebbe proprio un’apposita area dedica all’assunzione di lavoratori con meno di trent’anni di età. Secondo le stime dello Stato Italiano, una simile proposta dovrebbe occupare almeno 3 milioni di giovani italiani, attualmente in una fase di non studio e non occupazione. Questa, la categoria che viene definita da almeno un paio di anni come neet. Secondo il Sole 24 Ore, tale proposta aiuterà, e anche di molto, i datori di lavoro: “Iniziativa occupazione giovani, a loro andrà uno sgravio pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali”. La formula dello sgravio del 60% dello stipendio dei giovani, che verrà erogato dallo Stato, varrà però solamente per i primi 12 mesi dell’assunzione del giovane lavoratore.