Bonus Assunzioni Under 36: come funziona, importi, beneficiari e come richiederlo

Bonus Assunzioni. Anche per quest’anno la Legge di Bilancio ha confermato di nuovo il bonus assunzioni giovani under 36, cioè l’esonero contributivo del 100% per un periodo massimo di 36 mesi per quanto concerne le assunzioni a tempo indeterminato. L’agevolazione riguarda le assunzioni di giovani under 36, e anche le trasformazioni dei contratti da determinato a indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.

In cosa consiste il bonus assunzioni?

L’esonero in questione, che può raggiungere un importo massimo di 6.000 euro si ottiene per le assunzioni per il biennio del 2021-2022, destinato a soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 30esimo anno di età. L’agevolazione può avere una durata massima di 48 mesi in totale dall’attuazione del beneficio, a patto che le assunzioni vengano portate a termine in una sede o unità produttiva che si trovi in una delle seguenti regioni del Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Come fare richiesta

Al fine di poter usufruire del bonus, i datori di lavoro che fanno richiesta devono segnalare i lavoratori per i quali spetta l’esonero. Contestualmente indicare i seguenti elementi nella sezione “DenunciaIndividuale” del flusso Uniemens:

alla voce “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore “ GI36 ”, cioè “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n. 178/2020”;

”, cioè “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n. 178/2020”; alla voce “IdentMotivoUtilizzoCausale” bisognerà inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione del contratto da determinato a indeterminato ;

o la ; alla voce “Contributo” bisognerà indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.