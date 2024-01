Bonus auto 2024, agevolazioni e sconti fino a 5 mila euro: a chi spetta e come fare domanda

Il Bonus Auto si rinnova anche per l’anno 2024: ecco a chi sarà destinato e quali mezzi di trasporto potremmo comprare con gli sconti.

Da ieri, martedì 23 gennaio 2024, è ripreso ufficialmente l’Ecobonus Auto per l’anno 2024. L’incentivo statale, come avvenuto anche lo scorso anno, consentirà alle persone di acquistare con maggiore facilità dei veicoli non inquinanti, delle moto o dei veicoli commerciali non impattanti sull’ambiente. Invitalia, che gestisce la piattaforma online per le richieste, ha aperto il sito nella mattinata di ieri.

Il Bonus Auto per il 2024

Da ieri mattina alle ore 10, la piattaforma di Invitalia ha riaperto al pubblico. Qui si potrà prenotare la richiesta del bonus, seguendo lo schema dei contributi già riconosciuti per l’anno 2023. Nelle prossime ore, inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ufficializzerà ulteriori regole su questo tipo di aiuto e in cosa consisteranno precisamente le agevolazioni per comprare nuovi veicoli non inquinanti.

Le agevolazioni per i veicoli Categorie M1

Tra le vetture che saranno coperte dal bonus, ci saranno tutti i veicoli che rientrano alle Categorie M1. In questa categoria sono inserite le auto elettriche, le ibride o con un plug-in che permette basse emissioni nell’aria. In tal senso, l’aiuto statale consentirà uno sconto fino a 5 mila euro sul veicolo. I veicolo dovranno avere le emissioni comprese nella fascia 0-20 g/Km CO2 e un prezzo di listino fino ai 35 mila euro, con IVA esclusa.

Agevolazioni per moto e ciclomotori

In questa categoria rientrano anche le motociclette e i ciclomotori. Per i veicoli a due ruote che non saranno elettrici, lo Stato garantisce uno sconto fino al 40% della spessa sulla vettura. La cifra potrà coprire fino a un massimo di 2.500 euro per veicolo che si desidera comprare. Per i veicoli elettrici, invece, ci saranno fino a 4 mila euro di sconto se l’interessato deciderà la rottamazione del proprio mezzo di trasporto.

Le categorie N1 e N2

Per le categorie N1 e N2, che contemplano mezzi nuovi di fabbrica e ad alimentazione elettrica, ci saranno incentivi dai 4 mila ai 16 mila euro, a seconda della classe del veicolo.