Bonus auto elettriche 2024, quali sono i requisiti e come si fa domanda? Ecco una guida completa

L’Ecobonus 2024 è un incentivo per l’acquisto di auto elettriche, principalmente macchine che siano poco inquinanti. Insomma meno immissioni di CO2 nell’ambiente grazie a questo bonus che segue, sostanzialmente la scia di quello dello scorso anno, con qualche elemento di rilievo per gli automobilisti interessati.

Nel 2024 si annunciano sconti più cospicui

I nuovi incentivi per il 2024, infatti, annunciano sconti più cospicui, addirittura fino a un massimo di 13.750 euro. Tutto dipende dall’eventualità che si voglia rottamare la propria auto e dall’Isee. Chi ha un Indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 30mila euro e intende rottamare la propria auto che sia Euro 2, Euro 1 o anche Euro 0, per comprare una nuova macchina può avere un incentivo considerevole che può raggiungere fino ai 13.750 euro.

Non solo auto, ma anche ciclomotori, macchine usate e a noleggio

Ma non si tratta solo di un sostegno economico relativo alle autovetture, in quanto la somma stanziata, 950 milioni di euro verrà ripartita: 793 milioni saranno destinate alle auto, 35 milioni ai ciclomotori, 53 milioni ai veicoli commerciali leggeri, 20 milioni alle auto usate, 50 per il noleggio a lungo termine. Per le auto in particolare, però, è previsto: per le elettriche con emissioni da 0 a 20 g/km è stanziata una somma pari a 240 milioni di euro; per le ibride plug-in, con emissioni da 21 a 60 g/km, 140milioni di euro; per le ibride e termiche con emissioni da 61 a 135 g/km 402 milioni di euro.

Quali condizioni fanno diminuire gli sconti

Esistono delle condizioni che fanno aumentare o diminuire gli sconti e sono:

L’Isee, a seconda che sia superiore o inferiore ai 30 milioni di euro

La rottamazione della vecchia auto

I concessionari si faranno carico di chiedere gli sconti

Qualora la persona interessata, sia che si tratti di privato sia che si tratti di impresa, sia interessato ad accedere a questo beneficio, saranno i concessionari a farsi carico di richiedere il bonus auto per il proprio cliente. Un’istanza che viene formulata su piattaforma online e che consentirà la prenotazione all’incentivo, grazie al quale il rivenditore di auto praticherà uno sconto sull’acquisto che sarà commisurato alla fascia di appartenenza dell’acquirente.

Si resta in attesa del provvedimento ufficiale

Nonostante si tratti di un argomento che sta tenendo banco da mesi, ancora manca l’ufficialità che è attesa per fine maggio. Entro il 27 maggio prossimo dovrebbe arrivare la nota ufficiale del governo che chiarirà anche tutti gli aspetti relativi. Unica certezza è l’annuncio del ministro delle Imprese Urso il quale ha annunciato che nelle prossime settimane partiranno gli incentivi 2024. Non resta che aspettare.