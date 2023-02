Bonus caldaia: a chi spetta, requisiti e come richiederlo

Bonus caldaia 2023, a chi spetta e come richiederlo. Novità per chi deve sostituire la propria caldaia con le nuove agevolazioni in vista del (possibile) stop agli impianti di vecchia generazione. Anche se al momento il divieto non è ancora operativo – si parla del 2024 ma dipenderà dai tempi di recepimento della legge Europea nel nostro Paese – c’è già chi si sta muovendo per cambiare la propria caldaia. Tra gli incentivi predisposti dal Governo ci sono alcune agevolazioni fiscali importanti. Vediamo di cosa si tratta.

Agevolazioni per sostituire la caldaia, quali sono e come funzionano

Si parte dal bonus 50% per chi esegue interventi di ristrutturazione semplice. L’agevolazione consiste nella detrazione del 50% delle spese sostenute per un importo massimo di 30.000 euro per sostituire la propria caldaia a patto che si installi un nuovo impianto di classe A, ovvero a basso impatto ambientale. Quindi c’è l’ecobonus: in questo caso l’agevolazione fiscale sale al 65% e riguarda l’acquisto di impianti (sempre in classe A) unitamente però all’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (quindi termostati e centraline in grado di regolare la temperatura in modo efficiente). Infine il cosiddetto Bonus caldaia. E’ riconosciuto a chi esegue interventi volti a migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione. Il massimo di spesa in questo caso è di 100mila euro. Per saperne di più qui l’approfondimento sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus caldaia 2023: cos’è, a chi spetta e quanto si può detrarre

Requisiti e chi può richiedere il bonus caldaia

Per accedere al pacchetto di agevolazioni e al bonus caldaia, ognuno dei quali prevede un sistema diverso in termini temporali per poter usufruire delle detrazioni, è necessario essere proprietari di un immobile all’interno del quale si dovranno andare ad eseguire i lavori oppure vantare dei diritti sullo stesso. E’ il caso questo ad esempio degli inquilini in affitto. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo a questo nostro altro articolo di approfondimento sull’argomento.

Ecobonus per nuova caldaia