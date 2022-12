Bonus casa 2023, le agevolazioni fino al 2025: requisiti e novità

Bonus casa 2023. Mancano un paio di settimane alle fine del 2022 e la scadenza di alcuni dei bonus dedicati ai lavori in casa è sempre più vicina. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, la prossima Legge di Bilancio potrebbe infatti intervenire su almeno una decina di agevolazioni dedicate alla casa, alcune delle quali — va detto — restano comunque attive ben oltre il 2022. Cerchiamo adesso di fare chiarezza e vediamo quali sono le novità sui bonus.

Bonus casa 2023, scadenze e novità

Iniziamo la nostra rassegna dei bonus dedicati alla casa e delle novità che li riguardano con il bonus ristrutturazione ordinario. Quest’ultimo dà diritto ad un’agevolazione del 50% fino alla fine del 2024 per scendere invece al 36% a partire dal 2025. Anche l’Ecobonus sarà in vigore fino al 2024. Attualmente, non è prevista alcuna proroga per gli anni successivi. Scadenza prevista per il 2024 anche per il bonus dedicato alla ristrutturazione globale degli edifici. Analogo discorso per il sisma bonus per il quale, attualmente, non sono previste proroghe.

Bonus mobili, verde e condomini

Passiamo ora al bonus mobili. In scadenza alla fine del 2024, prevede un’agevolazione del 50%. Va però detto che l’attuale limite di spesa a 10mila euro a partire dal 2023 scende a 5mila euro. Scadenza prevista per il 2024 anche per il bonus verde che prevede un’agevolazione del 36% per la sistemazione delle aree verdi. Il bonus condomini nei prossimi anni andrà in corso a cambiamenti: nel 2023 scenderà al 90%, per passare poi al 70% e al 65% nel 2025.

Superbonus villette e facciate.

Veniamo infine ai bonus villette e facciate. Per quel che riguarda il primo, il 2023 è l’ultimo anno in cui l’agevolazione sarà in vigore. A differenza del 2022, l’agevolazione sarà al 90% invece che al 110%. Infine, il bonus facciate è in scadenza quest’anno, il 31 dicembre, e senza un intervento della Legge di Bilancio sarà destinato a sparire.