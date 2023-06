Bonus centri estivi 2023: a chi spetta, requisiti e come richiederlo

Siamo agli sgoccioli per la consegna delle domande legate al “bonus centri estivi”, che permetterà a determinate famiglie di ottenere 400 euro a figlio proprio per mandare i ragazzi presso una struttura ricreativa durante quest’estate 2023. Come detto, la domanda andrà consegnata in fretta: infatti, secondo le direttive del Governo Meloni, tale bando e la sua compilazione andrà inviato entro domani.

Il bonus centri estivi per il 2023

Da come sappiamo, il bonus sarà un rimborso fino a 400 per figlio, per fargli frequentare i centri estivi. Secondo i criteri del bando, i finanziamenti saranno validi per i bambini che vanno dai 3 ai 14 anni. Un aiuto governativo che, nella sostanza, rimborserà tutto, o almeno una parte, della retta legata alla frequenza di un centro estivo diurno. Tale aiuto venne già pubblicato sotto il Governo Conte, subendo però profonde modifiche sotto l’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Cosa cambia in confronto al passato?

Anzitutto, l’importo degli assegni. Sotto Giuseppe Conte, si guardò prettamente a una ripresa economica del Paese, che nel 2020 cercava di tenersi in piedi sotto le botte del Covid-19. In tal senso, all’epoca gli assegni arrivavano a 1.200/2 mila euro, valevoli per quelle famiglie che avevano entrambi i genitori come lavoratori.

Il bonus pensato da Giuseppe Conte, però, oggi non esiste più. L’aiuto concesso dal Governo Meloni guarda agli orfani, oppure i figli di dipendenti o pensionati legati alla Pubblica Amministrazione.

Come funziona oggi?

L’aiuto statale servirà ai genitori per lavorare anche l’estate, trovando una sistemazione dei figli presso i centri estivi vista la chiusura delle scuole. Come sappiamo, queste realtà hanno di solito un costo molto elevato, che hanno indotto il Governo a erogare degli aiuti per sostenere quel tipo di spese. Tale bonus, da quello che sappiamo, è riservato a: