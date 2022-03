Bonus Chef 2022: cos’è, come funziona, importo e come richiederlo

Bonus Chef. Il famigerato decreto Milleproroghe ha confermato per quest’anno il bonus Chef, ovvero un credito d’imposta che viene riconosciuto per le spese che devono affrontare i cuochi professionisti. L’incentivo era stato introdotto l’anno scorso (Legge di Bilancio 2021), sebbene non è mai stato realmente operativo sino ad ora. Ora l’ora è giunta, e si potrà fare richiesta fino al prossimo 31 dicembre. La misura in questione prevede un’agevolazione per un importo massimo di 6.000 euro: scopriamo insieme, ora, i requisiti necessari per potervi accedere e quali sono le spese ammesse dal bonus.

Come funziona il Bonus Chef

Un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute dai cuochi professionisti per acquistare beni o servizi che risultino strettamente necessari per lo svolgimento del lavoro. L’agevolazione spetta, dunque, a:

lavoratori dipendenti ;

; lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui il codice ATECO non sia quello specifico, cioè il 5.2.2.1.0 (attività di cuochi in alberghi e ristoranti).

Le spese previste

Le spese che sono previste dal bonus:

acquisto macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;

acquisto strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

per la ristorazione; frequenza corsi di aggiornamento professionale.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su come presentare la domanda al fine di poter ricevere l’incentivo.