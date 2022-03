Bonus Cultura nati 2003, confermato l’incentivo di 500 euro: come richiederlo e cosa si può comprare

Bonus Cultura. Buone notizie in vista per i giovani, anzi i giovanissimi, quelli nati nel 2003 per intenderci. Per loro si apre finalmente il bonus cultura 2022, anche se non tutti, però, potranno accedere all’agevolazione che apre le porte alla cultura, svago, cinema, musica e allo studio. Vediamo insieme di cosa si tratta nello specifico!

Nuovo Bonus Cultura per i giovani

Stiamo parlando di un nuovo bonus che ha trovato da subito il consenso e la piena concordia nel Governo Draghi, dimostratosi, almeno in questo, consapevole che la cultura rappresenta lo strumento migliore per rendere più partecipi i giovani alla ricerca di nuovi orizzonti di vita. Non proprio una possibilità di poco conto, dato che il bonus consente l’accesso a 500 euro, distribuiti sotto forma di voucher per le diverse spese che hanno a che fare con la cultura. Così come anche per l’attivazione di percorsi di studio che hanno a che fare con l’arricchimento personale e la conoscenza di nuove discipline.

Come e quando accedere al voucher di 500 euro

Si tratta di un progetto già oleato e programmato da molto, ora attivo e funzionante e che interessa i giovani. Come abbiamo detto all’inizio, c’è un limite a tutto questo: i giovani dovranno essere nati nel 2003 per poter accedere all’agevolazione prevista dal bonus, dunque appena maggiorenni. Inoltre, è importante sapere che il bonus da 500 euro c’è, i fondi sono già attivi e disponibili. Bisognerà solamente attendere qualche giorno per poter accedere alla piattaforma ufficiale e scaricare il meritato voucher. Per scaricare e richiedere il proprio bonus Cultura è necessario registrarsi al portale dedicato 18App, il quale è accessibile solo attraverso le credenziali SPID o Carta servizi.