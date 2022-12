Bonus decoder tv per gli over 70: come funziona e come richiederlo

Il bonus decoder tv ancora ma solo per chi ha almeno 70 anni e un reddito annuo non superiore ai 20mila euro oltre naturalmente all’abbonamento alla Rai. Si restringe insomma di parecchio la platea di chi potrà usufruirne. Il conto alla rovescia per lo switch off sul digitale terrestre è per il 21 dicembre, quando saranno interrotte le trasmissioni dei canali di Rai, Mediaset e altri broadcaster a bassa qualità basati sulla tecnologia MPEG-2 per consentire il passaggio al nuovo standard in alta qualità DVB-T2.

Bonus decoder tv per gli over 70: come funziona? Dove va richiesto?

Da quel giorno gli utenti potranno vedere di canali in HD e di nuovi servizi, ma solo utilizzando televisori o decoder compatibili. Di disponibile – si legge sul sito del ministero dell’Industria – c’è ancora l’agevolazione che prevede, grazie alla convenzione tra il MiSE e Poste Italiane, la consegna gratuita e direttamente presso il proprio domicilio di un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre. La misura è rivolta a tutti coloro che hanno un’età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano intestatari del Canone RAI.

Inoltre, proprio per facilitare il passaggio delle persone più anziane verso la nuova tecnologia, successivamente alla consegna sarà possibile ricevere assistenza telefonica per l’installazione e per la configurazione del decoder. Per conoscere i requisiti necessari per usufruire del Bonus ‘Decoder a casa’, le modalità di richiesta e tutte le altre informazioni relative alla consegna, è possibile consultare il sito del Ministero per le Imprese e il Made in Italy.

È sempre attivo il numero 06 8780062 per contattare il call center della Nuova Tv Digitale e il numero 340 120 6348 per messaggiare tramite WhatsApp. Il passaggio al nuovo standard del digitale terrestre, determinato dalla necessità di liberare la banda 700 Mhz, molto utilizzata in Italia, soprattutto dalle tv locali, per far spazio alla rete 5G per gli operatori di telefonia, consentirà di godere di una qualità delle immagini molto superiore all’attuale, di ricevere più canali e di usufruire di nuovi servizi. Il 4 dicembre è partita la nuova campagna di comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.