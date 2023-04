Bonus di 100 euro agli studenti con la media del 9: è polemica

Il Governo pensa al bonus 100 euro per gli studenti, che in questi giorni sta innescando numerose polemiche all’interno dei movimenti politici giovanili. Si torna a parlare di “merito a scuola”, dal momento in cui questo bonus scatterebbe per ogni studente con la media del “9” a fine anno. Va detta una cosa: oggi serve incentivare i giovani allo studio. In un momento storico dove si tende sempre più spesso a perdere tempo tra televisione, social network e smartphone, vorrei un premio monetario per provare a essere bravi studenti serve.

Il bonus 100 euro agli studenti più bravi

Dopotutto, al di là del materialismo della proposta politica, c’è anche da guardare un altro aspetto di questa faccenda: far vedere ai ragazzi che esiste un mondo fuori dagli smartphone e uno schermo televisivo. Siamo noi grandi a esserci dimenticati per primi di tutto ciò, in un cattivo insegnamento che conseguentemente lasciamo ai nostri figli. Quale miglior mezzo di un libro per raccontare il mondo, le esperienze o i luoghi della fantasia? Esiste un mondo fuori dai libri, ma il libro può insegnarti a viverlo. Una proposta, questa, che apre una polemica politica, come giusto che sia. Ma apre anche una condizione, dove si spera che un giorno non serva più pagare i ragazzi per godere della bellezza della lettura e quindi dello studio.

Scenari da società perfetta, sia chiaro, Oggi c’è chi vede in tutto ciò un “atto discriminatorio”, magari verso quei ragazzi che preferiscono puntare alla “quasi sufficienza” perché poco volenterosi di stare davanti a un libro e preferiscono passare i pomeriggi dietro il parco del quartiere. Sono scelte lecite dei ragazzi e la famiglia, dove però allora diventa ugualmente lecito “premiare” uno studente che decide d’investire sul proprio futuro scolastico e poi professionale. Tutto lasciando alle spalle le cattive compagnie, le distrazioni o addirittura la droga e l’alcol.