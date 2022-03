Bonus fotovoltaico 2022: come funziona, importo, chi può richiederlo e come fare domanda

Bonus Fotovoltaico. I prezzi e i costi dell’energia aumento sempre di più negli ultimi tempi, così come altre materie prime in generale. Per questo molti sono i cittadini italiani che stanno cercando di passare al fotovoltaico al fine di ridurre notevolmente il costo della bolletta che arriva puntuale. Alcuni sondaggi parlano in media di un risparmio di circa 1.500 euro annui. Ma si tratta di cifre grossolane.

Il risparmio energetico con i pannelli solari

Tuttavia, il risparmio è assicurato. Installare un fotovoltaico oltre ad essere una scelta ecosostenibile, è anche un vantaggio economico per le famiglie che decidono di adottare il sistema nella propria abitazione privata. I pannelli solari possono essere impiegati anche per riscaldare l’acqua sanitaria al posto delle caldaie a gas, ad esempio. E poi c’è da considerare il decreto energia, di cui si parla ultimamente. Con ciò, il governo ha voluto accelerare l’iter burocratico dell’installazione degli stessi, eliminando la preventiva e longeva autorizzazione.

Bonus per i fotovoltaici

Ma come installarli con gli inventivi? Quest’anno è stata rifinanziata, con la nuova Legge di Bilancio 2022, la manovra economica per incentivare le ristrutturazioni e gli efficientamenti energetici sulle abitazioni. E, dunque, consentendo a chi ha in mente di installare anche un fotovoltaico di usufruire di importanti detrazioni fiscali grazie al bonus ristrutturazione e al superbonus in questione.

Agevolazioni disponibili

l governo ha rifinanziato con la legge di Bilancio 2022 tutti i bonus edilizi per la casa, consentendo ha chi ha in mente di installare un impianto fotovoltaico di usufruire delle detrazioni fiscali grazie albonus ristrutturazione e al superbonus 110%. Nel primo caso, lo sconto che si recupera in 10 anni nella dichiarazione dei redditi è pari al 50% della speta, mentre nel secondo si può recuperare il 110% in 5 anni. In questi casi, le agevolazioni copriranno sia la fornitura sia l’installazione dei pannelli solari. Per il bonus ristrutturazioni, nello specifico, il totale di spesa massimo consentito è di 96.000 euro.