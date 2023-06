Bonus genitori separati: come ottenere 800 euro al mese e come fare domanda

Si torna a parlare di “bonus genitori separati”, che garantirebbero a qualsiasi genitore con custodia dei figli un assegno di 800 euro mensili per ragazzo. Anche questa manovra, servirà alle famiglie separate per provare ad affrontare la crisi economica, acutizzatesi con gli scenari geopolitici e anche della pandemia sanitaria che ci ha toccato direttamente fino a qualche mese fa.

Come ottenere il “Bonus genitori separati” da 800 euro

Sulle regole per accedere all’aiuto, il Governo Meloni è molto chiaro: il genitore con l’affidamento deve avere un reddito inferiore o uguale a 8.174 euro all’anno. La formula ha un nome tecnico, ovvero “Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati”. Tale aiuto, infatti, garantirebbe ad alcune mamme e papà un assegno di 800 euro per poter mantenere mensilmente la propria famiglia.

A quale genitore spetta?

Come sappiamo, tale assegno arriverà a tutti i genitori con custodia di figli minorenni e che rispecchiano i criteri del reddito annuale spiegati dal Governo Meloni. Tale assegno, però, verrà assegnato anche in caso di figli maggiorenni, a patto però che queste persone abbiano delle disabilità gravi certificate o vivano in stato di convivenza con i propri genitori.

A cosa servirebbe questo bonus nello specifico?

Come sappiamo, la pandemia di Covid-19 non si è rivelata solo sul piano della sanità e delle numerose morti. Infatti, la malattia ha avute profonde ripercussioni anche sul piano dell’economia. Lavori che si sono fermati, aziende che hanno chiuso, persone che, sfortunatamente, non hanno più portato lo stipendio a casa. Situazione che, in alcune famiglie con genitori separati, si sono tradotti in assegni di mantenimento non saldati e che hanno accumulato numerosi arretrati per la profonda crisi economica.

L’assegno del “bonus genitori separati”, quindi, guarda nella direzione di aiutare le famiglie interessate con l’oggettivo problema dell’assegno di mantenimento, provando a dare un minimo di respiro al portafoglio di queste persone con questo aiuto economico.

Come funzionerà l’assegno per mantenere i figli?

Destinato ai genitori non affidatari, le mamme e i papà dovranno farci spese semplici. Tra queste, anzitutto, le spese per i materiali scolastici che utilizzeranno i loro figli a scuola. Ma non solo, perché tali soldi potranno essere anche utilizzati per vestire i propri minori a carico o fare delle spese analoghe. Dopotutto, riguardo questo aiuto sono arrivate delle indicazioni precise nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022.

L’arrivo del bonus per separati in Italia

L’aiuto era già stato attivato nel 2021, con la dicitura di “Aiuto Sostegni” sotto l’esperienza del Governo guidato da Mario Draghi. In tal senso, l’Esecutivo all’epoca guardò quella fascia di persone – in fragilità economiche – che videro sospeso il proprio lavoro per dinamiche legate alla pandemia di Covid-19. La procedura, da come sappiamo, si spalmerà su 12 mensilità, per un assegno complessivo di 9.600 euro.