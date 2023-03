Bonus gravidanza 2023 prima e dopo il parto: ecco gli importi e come fare domanda. Andiamo a vedere quali sono i bonus, e le agevolazioni, pensate dal Governo di Giorgia Meloni per le mamme e le famiglie durante il periodo della maternità. Come menziona anche Money.it, la gravidanza oltre a essere un momento bellissimo, diventa un frangente molto dispendioso per donne e famiglie, considerato anche il clima di crisi economica in cui versa l’Italia.

Il bonus gravidanza per le neo mamme

Al momento, non esiste un vero e proprio bonus gravidanza. Si può parlare, invece, di tutta una serie di agevolazioni e contributi per le neo mamme, con aiuti capaci di sostenere, almeno in parte, il reddito del proprio nucleo familiare. Negli ultimi anni, questo tipo di aiuti sono cambiati. Infatti ci siamo lasciati alle spalle il bonus gravidanza da 800 euro e il bonus gravidanza, con l’introduzione oggi dell’Assegno Unico. Questo, secondo lo Stato italiano, è il sostegno di riferimento per ogni donna che sta per diventare mamma.

Lo possiamo considerare, quest’ultimo, come un vero e proprio “premio nascita”. Ma non solo. Anche i Comuni si muovono nell’assistenzialismo alle neo mamme. In tal senso, alcune realtà comunali hanno pensato a dei contributi per le neomamme disoccupate e prive di copertura assicurativa. A questo, ricordiamo come si sia pensata anche l’esenzione del ticket, oltre a delle detrazioni sulle spese sostenute. I rimborsi in tal senso, possono far rimborsare almeno una parte delle spese.

Secondo le regole volute dal legislatore, l’Assegno Unico è valevole per il figlio minorenne già dal settimo mese di gravidanza. Per essere più precisi, con l’entrata della mamma nell’ottavo mese di gestazione. A seconda della data del parto, a una mamma potranno essere erogate due o tre mensilità extra dell’Assegno Unico. Per tale aiuto, la mamma potrà farne domanda solo alla nascita del bambino.