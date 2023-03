Bonus infissi 2023: a chi spetta, requisiti e come richiederlo. L’aiuto è stato ufficializzato, e inserito, nella nuova Legge di Bilancio 2023. L’incentivo, pensato dal governo guidato da Giorgi Meloni, risulterebbe in un incentivo economico per gli interventi edilizi, al fine di effettuare un efficientamento del proprio appartamento o addirittura di tutto l’edificio dove vivete. Si tratta del “Bonus Infissi 2023”, che dovrebbe motivare i proprietari di casa a sostituire quegli infissi vecchi e obsoleti.

Il bonus infissi 2023

Il fine di questa iniziativa economica, è quella di poter creare appartamenti, o palazzine, sempre più moderne. Una condizione che mira a una condizione, ovvero il risparmio energetico, necessario in una condizione di crisi economica come quella che stiamo vivendo in questo momento storico. In tal senso, l’agevolazione economica ricoprirà tutti gli interventi edilizi utili all’efficientamento, e all’ammodernamento, dei propri appartamenti o del proprio edificio.

Secondo SkyTG24, i beneficiari dell’aiuto potranno:

detrarre la spesa in Irpef;

optare per lo sconto in fattura;

cedere il credito all’azienda installatrice.

I requisiti per richiedere l’agevolazione economica per i lavori edili, dipenderà principalmente sull’immobile che si andrà a lavorare. In tal senso, lo Stato vorrà sapere:

già accatastato e dotato di impianto di riscaldamento;

in regola con le normative nazionali e locali in ambito urbanistico, sicurezza, efficienza energetica e pagamento dei tributi;

oggetto dell’installazione di infissi a risparmio energetico che migliorano gli indici di trasmittanza e di isolamento termico.

Le modalità di ristrutturazione

Il bonus infissi 2023, che comprende anche la ristrutturazione dell’immobile, prevede una detrazione fiscale del 50% per tutte le spese effettuate entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024 e che rientrano in un costo di 96 mila euro. Cifra che sarà devoluta in 10 quote annuali. Il bonus, secondo le indicazioni governative, dovrebbe essere dato a tutte quelle persone intenzionate a ristrutturare il proprio immobile, ovvero appartamenti o edifici, con l’ausilio di imprese di costruzione immobiliare.