Bonus Internet 2024: a chi spetta, requisiti

Incentivi all’adozione delle reti a banda ultralarga in tutta Italia, grazie a voucher del valore di 100 euro che permetteranno a migliaia di famiglie di risparmiare sull’attivazione di Internet ad alta velocità e connettersi col resto del Paese. Ecco come accedere al Bonus Internet 2024.

Via libera alle consultazioni per il “Piano voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultra larga delle famiglie”, sostegno economico che permetterà alle famiglie italiane di colmare il digital divide e fornirsi dal 2024 di una linea Internet ad alta velocità. Il piano, dal valore complessivo di 400 milioni di euro già stanziati, prevede l’attivazione di Bonus Internet riscattabili sotto forma di voucher, da richiedere direttamente agli operatori di banda ultralarga.

A quanto ammonta il Bonus Internet 2024

Sarà Infratel, la società in-house del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che dovrà gestire operativamente l’incentivo del “Bonus Internet 2024” e che in queste ore ha avviato la nuova fase di consultazione pubblica con la Commissione europea. Rispetto al bonus del 2022, la cifra che si potrà richiedere via voucher è scesa da 300 a 100 euro. I fondi, dalla Commissione Europea, saranno ripartiti su scala regionale all’interno del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”, per l’80% destinato allo sviluppo della connettività del Sud Italia.

Chi potrà richiedere il Bonus Internet 2024

Il Bonus Internet 2024 è rivolto in particolar modo alle famiglie che non hanno possibilità di sostenere una spesa per la connettività a banda ultralarga. Grazie a dei voucher del valore di 100 euro e utilizzabili per un periodo massimo di 24 mesi, le famiglie che rientreranno nei criteri di attribuzione del Bonus potranno usufruire di uno sconto sul prezzo di attivazione della connessione ad alta velocità e sull’importo dei canoni di erogazione del servizio, compresa la fornitura di un modem necessario per supportare la rete.

Nello specifico, potranno richiedete il Bonus Internet 2024 tutte quelle famiglie e nuclei famigliari che non hanno nessuna connessione Internet domestica oppure che dispongono di un servizio con velocità di download inferiore a 30 Mbit/s (cioé una vecchia linea Adsl). Sono escluse le famiglie che hanno già usufruito del contributo nella Fase 1 o chi non abbia già avuto una connessione negli ultimi 6 mesi. Infratel ha fatto sapere, inoltre, che l’Isee non figurerà come criterio per le famiglie beneficiarie.

Come richiedere il voucher?

Come comunicato da Infratel, le famiglie o i membri di un nucleo famigliare che vorranno usufruire del voucher potranno richiederlo in qualsiasi momento al fornitore della linea Internet che interessa loro. Nel caso di cambi di abbonamento, il valore del voucher potrà essere trasferito e ricontabilizzato per evitare che i clienti rimangano incastrati nei precedenti contratti. I 100 euro di voucher saranno semplicemente detratti dal fornitore sull’intero prezzo di attivazione, se presente, e sull’importo del canone, compresa la fornitura del modem.

Per conoscere tutti i dettagli del bonus

Bisognerà attendere ancora qualche settimana perché il Bonus Internet sia riscattabile. Infratel infatti ha avviato una consultazione pubblica con la Commissione Europea e ha chiesto a tutti gli operatori del settore di esprimere entro l’11 gennaio 2024 di esprimersi sulla misura.