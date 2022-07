Bonus Internet da 300€ anche per Partita IVA: la guida completa

Internet è ormai uno strumento essenziale per tutte le cose. Dal lavoro, allo studio e per essere costantemente aggiornati e informati. Difficilmente ci sono situazioni in cui la rete non è necessaria, soprattutto in questo periodo dove lo smartworking è sempre più comune.

Bonus Internet 2022

Il Bonus Internet, chiamato anche Bonus connettività, è un’agevolazione da parte del governo destinata alle famiglie, ai privati e ai professionisti a partita Iva. Questo con l’obiettivo di poter rendere il lavoro più semplice e migliorare l’accesso ai servizi digitali.

La novità

Fino a questo momento, chi poteva ricevere il Bonus da 500 euro erano solo le famiglie che avevano un ISEE più basso di 20.000 euro. A breve, non sarà più così. Il Bonus potrà essere richiesto anche dalle famiglie che vogliono un servizio a banda larga più veloce.

Come si ottiene il bonus

Per ottenere il Bonus è necessario rivolgersi a uno degli operatori telefonici del Ministero dello Sviluppo economico e seguire tutte le indicazioni dettagliate. In rete, nei siti ufficiali, ci sono ulteriori informazioni con i passaggi dettagliati.

Chi lo può richiedere

Lo potranno richiedere e famiglie che a casa non hanno internet o che hanno una connessione lenta che non permette la navigazione. Quindi, una connessione con velocità inferiore a 30 Mbps. Il bonus, dal 1° Marzo 2022, sarà possibile anche perle piccole e medie imprese o le persone che con partita IVA esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile.

Il contributo

L’importo oscilla tra un minimo di 300 euro ed un massimo di 2.500 euro dedicato agli abbonamenti ad internet (18 o 24 mesi).