Bonus mamma domani e bonus bebè 2022, a chi spetta, importo e come fare domanda

Bonus. C’è ancora una possibilità per tutte le mamme che aspettano con impazienza uno dei momenti più importanti della loro vita: la nascita di un bebè. Infatti, tutte le donne che risultavano al settimo mese di gravidanza entro il 31 dicembre, ora possono ancora presentare la domanda per il bonus mamma domani 2022. L’agevolazione in questione prevede un premio di ben 800 euro riconosciuto anche per le adozioni e gli affidamenti. Ovviamente, se perfezionati entro la stessa data.

Chi può richiedere il bonus

E’ stata proprio l’INPS, con la Circolare n.23 del 9 febbraio a chiarire tutti i dettagli della misura in prospettiva di quello che sarà il passaggio all’assegno unico per il mese in corso. Confermando così anche il bonus bebè. Ebbene, nonostante il passaggio all’assegno unico previsto per il mese di marzo, anche per il 2022 è stato confermato il bonus mamma domani. Ecco i 3 casi in cui potrà essere richiesta l’agevolaizone:

nascita: per i nati entro il 28 febbraio 2022 , anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;

per i nati , anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; 7° mese di gravidanza , entro il 31 dicembre 2021 (settimo mese di gravidanza concluso a tale data), o di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre;

, (settimo mese di gravidanza concluso a tale data), o di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre; adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021.

In sintesi, la domanda per il bonus mamma domani si può dunque presentare, per tutte le mamme che aspettano un bebè, al raggiungimento del settimo mese di gravidanza o entro la scadenza di un anno dalla nascita, adozione o affidamento.