Bonus Noleggio Auto: come funziona e chi può richiederlo

Bonus Noleggio. Sono tanti gli incentivi che circolano in questi ultimi tempi, tra questi anche quelli riservati alle auto di ultima generazione, per l’acquisto, ad esempio, delle auto ibride o elettriche. Così il panorama del trasporto sostenibile si arricchisce di nuovi sussidi.

Bonus Noleggio: novità per il settore

Ora, ne arriva anche un altro, quello riservato al noleggio delle automobili, un settore in crescita e che aveva bisogno di un intervento. Vediamo come funziona e a chi è riservato.

Come funziona e a chi spetta

L’iniziativa per il bonus è stata presa in carico dall’impresa privata di noleggio delle automobili Horizon: lo scopo è evidentemente quello di sostenere il settore dei noleggi a lungo termine. Favore, parallelamente, anche la supervalutazione dell’usato per i noleggi da minimo 12 mesi di tempo. E così, ora, tutti coloro che firmeranno un contratto a lungo termine avranno un bonus da 3.000 euro sul proprio usato.

Liberi professionisti e leasing

Sono interessanti dalla manovra tutti i liberi professionisti che nel caso possono procedere all’acquisto del veicolo con il contratto di leasing. Il contratto di noleggio a lungo termine è invece escluso per i fondi, in quanto si tratta di una concessione di utilizzo che non prevede un cambio di intestazione della vettura.

Le iniziative e gli incentivi pensati e sostenuti in autonomia dalle aziende private sono un ottima risposta alle esigenze del mercato di questi ultimi tempi, in cui il governo per questioni di esigenze non può arrivare.