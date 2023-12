Bonus occhiali, i tempi stringono: come accedere agli incentivi e a chi spettano

Bonus vista, altrimenti noto come bonus occhiali, è nel mirino: l’iniziativa scade il 31 dicembre 2023. Chi può ancora ottenerlo.

Occhiali sotto l’albero. Se fare i regali di Natale è un problema, relativo alle scelte ma anche alle possibilità economiche, una buona idea potrebbe essere ripiegare su un pensiero utile. Nel novero delle possibilità rientrano sicuramente gli occhiali da vista. A questo ha pensato – non senza polemiche – il Governo Meloni che, tra le varie cose che si trova ad avere in eredità, fa i conti anche con il Bonus vista. Anche detto Bonus occhiali.

Bonus occhiali, a chi spetta e come ottenerlo: le nuove specifiche

Tradotto: chi necessità di lenti a contatto od occhiali da vista nuovi può avere diritto agli incentivi. Una soluzione che, però, non piace a molti. Il problema sono i parametri: l’indennizzo è pari a 50 euro, ma per averlo bisogna possedere un ISEE inferiore a 10mila euro. L’iniziativa è a favore di qualsiasi membro della famiglia, ma può essere utilizzata una sola volta. Per richiedere gli incentivi è necessario andare sul sito del Ministero della Salute e compilare il form relativo ai bonus.

Questo, almeno, vale fino a San Silvestro. Dopo il 31 dicembre, infatti, il Bonus sparirà. A meno che Giorgia Meloni, in accordo con l’Esecutivo, non decida di rinnovarlo. I negozi che aderiscono all’iniziativa sono molteplici, anche quelli consultabili sul sito del Ministero. La lista è aggiornata, ma le specifiche restano sempre le stesse. Proprio per questo molti storcono il naso: le cifre, rispetto ai parametri europei, sembrano piuttosto basse. Occhio che non vede, cuore che non duole. Stavolta a patire potrebbe non essere il cuore ma il portafoglio.