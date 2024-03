Bonus Patente 2024, fino a 2500 euro per questi fortunati: chi può usufruirne

Bonus patente 2024, un’iniziativa riservata a quanti decidono di intraprendere l’attività di autotrasportatore o di conducente di autobus, lavori che lasciano ancora tanti posti scoperti. È per questo che il Governo ha deciso di incentivare questo tipo di professione destinando una somma a quanti decidono di conseguire la patente di guida per mezzi pesanti. Un contributo che viene erogato fino a esaurimento fondi.

Un’agevolazione destinata a coprire l’80 per cento delle spese

Insomma si tratta di un’agevolazione che è finalizzata a coprire l’80 per cento delle spese, fino a un tetto massimo di 2.500 euro, per ottenere le abilitazioni utili alla guida di mezzi che siano destinati al trasporto di persone o anche di merci ed è riservata a coloro che abbiano un minimo di 18 anni, fino a un massimo di 35 anni.

Quali sono i requisiti necessari per accedere al bonus

Esistono, pertanto delle condizioni per richiedere questo bonus che può essere richiesto a partire dal 4 marzo scorso e fino al 2026 o comunque fino a esaurimento fondi. Ecco quali sono i requisiti necessari:

-età compresa tra 18 e 35 anni

-che il richiedente sia cittadino italiano o europeo

-che sia destinato alla formazione o alle abilitazioni per la guida di veicoli di grosse dimensioni per il trasporto di persone e merci

Come fare domanda

È importante sottolineare che il buono ottenuto deve essere utilizzata entro 60 giorni, trascorsi i quali non sarà più utilizzabile. Non si tratta di un bene trasmissibile ad altri e, inoltre, non è possibile farne domanda più di una volta. Non resta che capire come si entra in possesso di questo voucher. Ebbene occorre procedere online, accedere, cioè, con SPID, CIE O CNS sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove è stata predisposta apposita sezione utile a ottenere il bonus. È necessario, però, che la registrazione sia ultimata entro 30 minuti dall’accesso e che si firmi un’autocertificazione nella quale si specifichi a cosa viene destinato il bonus, per quale tipo di autorizzazione professionale verrà utilizzato.

Per quale tipo di certificazioni può essere richiesto il bonus

Sono diversi i documenti che si possono ottenere grazie a questo beneficio e, nello specifico, si tratta di: