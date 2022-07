Bonus pensionati, in arrivo nuova agevolazione: come funziona

Arrivano nuove agevolazioni pensate per i più anziani. Un modo per incentivare l’utilizzo della tecnologia, ormai parte fondamentale della nostra quotidianità. Il nuovo bonus infatti è dedicato alle Televisioni, quindi pensato per chi ha bisogno di cambiare Tv e comprarne una nuova.

Il decoder gratis

Con gli ultimi aggiornamenti, molti dei decoder vecchi non vanno più bene e per questo c’è bisogno che si cambino le televisioni. Altrimenti, determinati canali non saranno più visibili. A tal proposito, una buona notizia. Sono in arrivo le lettere di Poste Italiane che spiegano le condizioni per ricevere il decoder gratis.

I requisiti

Per ricevere la lettera dalle Poste i requisiti sono semplici: over 70 che percepiscono un assegno pensionistico inferiore a 20 mila euro annui. Come riportato sul sito postenews.it, i cittadini “Saranno informati tramite una lettera da Poste Italiane”.