Bonus prima casa, ottime notizie se devi compiere quest’età: come averlo

Acquistare un’abitazione con alcune agevolazioni da parte dei giovani, possibilità anche per l’anno in corso per accedere alla misura del cosiddetto bonus casa. Ma come funziona?

Acquistare un appartamento oggi può essere davvero molto difficile, specie se si è molto giovani e magari con un lavoro precario. Il Governo ha però esteso la possibilità di accedere al cosiddetto bonus prima casa fino a fine anno in modo tale da avere tutta una serie di agevolazioni. Bisogna rispettare tuttavia una serie di requisiti: vediamo quali.

Bonus prima casa ordinario e giovani: cosa cambia

Innanzitutto dobbiamo operare un’importante distinzione preliminare tra il bonus prima casa ordinario, quello cioè accessibile a tutti, e il bonus prima casa giovani, rivolto soltanto ad una specifica platea di beneficiari in cui la discriminante è per l’appunto l’età.

In entrambi i casi si tratta di una serie di agevolazioni riconosciute a chi acquista un immobile, da usufruire generalmente in termini di riduzione nel pagamento delle imposte. Per il primo non è richiesto un limite specifico d’età come detto benché sussistano tutta una serie di requisiti – ad esempio catastali e di ubicazione della casa che si intende acquistare – per il secondo invece sì.

Bonus prima casa under 36: cos’è, requisiti, le novità 2024

Vediamo nello specifico i dettagli del bonus prima casa under 36, che fa riferimento al primo requisito necessario per accedervi. L’età anagrafica per l’appunto. Per come è stato concepita la misura prevede:

Esenzione totale dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale

Riduzione del 50% sugli onorari notarili

Riconoscimento di credito d’imposta in dichiarazione pari all’IVA pagata sull’acquisto

Partiamo col dire che, al momento, il bonus prima casa under 36 è ancora in essere ma purtroppo soltanto in termini retroattivi. Si può accedere infatti al provvedimento ma soltanto per gli acquisti realizzati, intesi nello specifico almeno come l’avvenuta registrazione dell’atto preliminare, fino al 31 dicembre 2023. L’atto definitivo di compravendita va quindi registrato entro la fine del 2024 (sempre entro il 31 dicembre), pena la perdita delle agevolazioni. Di fatto questo diventa dunque il secondo requisito discriminante insieme all’età anagrafica. Ma ce ne sono anche degli altri.

Isee e non solo, a chi spetta

C’è infatti il limite ISEE che non deve essere superiore per il richiedente alla soglia di 40.000 euro. Per quanto riguarda l’età, i 36 anni sono da intendersi non ancora compiuti nell’anno in cui l’atto di compravendita è stato stipulato. Di seguito l’elenco completo degli altri parametri richiesti per accedere al bonus da parte dell’acquirente:

Avere o richiedere la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile

Non avere un’altra casa nel Comune dove è presente la casa da acquistare. Ciò vale anche se si è titolari in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, uso e usufrutto di un’altra casa nel medesimo territorio comunale

Non essere titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un altro immobile acquistato usufruendo cioè delle stesse agevolazioni prima casa. In questo caso è necessario vendere l’immobile in possesso entro un anno dalla data del nuovo acquisto

Nuova proroga in arrivo? Cosa sappiamo

Al momento della redazione di questo articolo non c’è ancora la proroga per il bonus prima casa per l’anno in corso che si può solo esercitare, come visto, per compravendite riferite al passato. Non è da escludere, ad ogni modo, che il Governo possa rimettere mano al provvedimento estendendo le agevolazioni per i giovani anche ai prossimi mesi. Si attendono pertanto novità in merito.