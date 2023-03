Bonus riscaldamento con lo sconto in bolletta: come funziona e a chi spetta. Vedendo le ultime iniziative del governo guidato da Giorgia Meloni, sembra sia palese la volontà di reintrodurre il bonus riscaldamento. Questa, sarebbe la via per prorogare gli sconti in bolletta, che vedrebbero la scadenza – almeno al momento – per la fine di questo mese di marzo 2023. Il provvedimento, secondo fonti governative, arriverà nella giornata di martedì.

Il bonus riscaldamento

Un provvedimento che arriverà presto, che se ancora la maggioranza di governo dovrà trovare i confini su come impostarlo e regolarlo. Il bonus riscaldamento rientrerà tra le novità di questo nuovo governo, attivo da ottobre 2022. Secondo le logiche del governo, il bonus servirà a calmierare del bollette del gas. Ma anche in un altro importante scopo: premiare tutte quelle utenze che negli ultimi due anni sono riuscite a ridurre i consumi.

Tale obiettivo dell’Esecutivo, è stato ufficializzato anche dalle parole di Giancarlo Giorgetti, attuale Ministro delle Finanze. Infatti, lo stesso Ministro leghista ha risposto a una “question time” sull’argomento in Parlamento. Come è pensiero comune nel governo, serve “una manovra d’emergenza immediata”, considerato come l’Italia si trovi ancora all’interno del ciclone della crisi energetica, seppur in maniera più lieve in confronto ai mesi scorsi.

Secondo i primi calcoli, anche pronosticati da Money, lo stanziamento per il bonus si dovrebbe aggirare intorno ai 5 miliardi di euro. Questi soldi, sarebbero molti meno dei 21 miliardi stanziati con la Legge di Bilancio nel primo trimestre. Una cifra di 5 miliardi di euro, che però non considera il rifinanziamento del bonus sociale, ovvero l’aiuto per chi ha un ISEE inferiore ai 15 mila euro. Tale bonus, sentendo Giancarlo Giorgetti, verrà proposto per il prossimo trimestre, in una platea che dovrebbe essere composta da 4,5 milioni di famiglie italiane, Ma funzionerà realmente questo bonus riscaldamento, o si dimostrerà troppo tardivo?