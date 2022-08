Bonus Smartphone e PC da 500€: requisiti e come fare domanda

Dallo scoppio della pandemia, il pc sta diventando il nostro migliore e più caro alleato. Semplici ricerche sul web, riunioni, lavoro da remoto, seguire le lezioni universitarie, visione di film e serie tv. Insomma, sono davvero un’infinità le azioni che è possibile compiere, quasi alla velocità della luce, con il proprio computer!

Alla luce di ciò, appare piuttosto evidente che possedere un buon computer diviene di fondamentale importanza per portare a termine i propri lavori nel modo più veloce ed efficiente possibile. Ma come sappiamo, i costi dei computer non sono esattamente irrisori. È possibile tuttavia usufruire di alcuni interessanti sconti per l’acquisto di un nuovo device. Cerchiamo di fare chiarezza.

Bonus PC: sconto fino a 500 euro

Per far fronte all’acquisto di un nuovo pc, il governo ha stanziato un’agevolazione grazie alla quale è possibile usufruire di uno sconto che arriva anche a toccare i 500 euro. Cifra niente male se si considera che spesso il prezzo dei computer è davvero molto elevato. Ma attenzione a non cantare vittoria troppo presto.

Requisiti

Infatti per accedere alla misura, è necessario possedere una serie di requisiti. In primis va detto che l’iniziativa al momento vale solo per la regione Puglia mentre in secondo luogo è necessario rispettare un limite di Isee, il cui tetto massimo è fissato a 9mila euro.

Sconti anche per la connessione ad Internet

Oltre al pc tuttavia per studiare e lavorare bene da remoto è necessario possedere anche una connessione ad internet stabile e veloce. Per questo motivo, un altro bonus del quale gli italiani possono godere — e che diversamente dal precedente non è soggetto a limitazioni di reddito e residenza — riguarda l’istallazione della connessione internet. Questa misura è destinata a tutti gli italiani e prevede 300 euro di sconto da utilizzare per richiedere un abbonamento internet dal almeno 30 Mbps in download.