Bonus Stufa a Pellet: che cos’è, importi e come richiederlo

Bonus stufa a pellet. Se stai valutando l’acquisto di una stufa a pellet in vista dell’inverno le agevolazioni delle quali stiamo per parlarti fanno al caso tuo, permettendoti di ammortizzare le spese. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Bonus stufa a pellet: cosa c’è da sapere

In molti ultimamente stando valutando l’acquisto di questa tipologia di stufa o comunque facendo un pensiero più che concreto sul passaggio a questa modalità di riscaldamento in quanto permette ti risparmiare un bel po’ sulla bolletta del gas.

Aspetto quest’ultimo tutt’altro che irrilevante, soprattutto in considerazione dei rincari energetici dell’ultimo periodo. Quindi, nonostante le calde temperature del periodo, è inziata la ‘corsa’ all’informazione sul pellet e sulle relative modalità di riscaldamento.

Ecobonus

In merito alle agevolazioni delle quali è possibile usufruire nel momento in cui si benefici del bonus stufa a pellet, va detto ch’esse rientrano nell‘Ecobonus e nel bonus ristrutturazione. In particolare, nel caso n cui si ricorra all‘Ecobonus si può ottenere una detrazioni pari al 65% mentre l’importo massimo detraibile di spesa per immobile è pari a 30.000 euro.

Va tuttavia sottolineato che bisogna rispettare i limiti di emissione stabiliti nel Decreto legislativo 152/2006 e l’impianto di riscaldamento deve essere già parte dell’edificio. Inoltre, il bonus non è valido per le case in costruzione.

Bonus ristrutturazione

Nel caso in cui si ricorra invece al bonus ristrutturazione si può avere una detrazione del 50% sull’IRPEF, fino ad un massimo di 96.000 euro per interventi di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria. Va inoltre detto che in questo caso la stufa a pellet che si acquista deve avere un rendimento non inferiore al 70%.

Scadenze

Infine, va ricordato che se si vuole usufruire del Bonus Stufa a Pellet e che, come visto, comprende una duplice agevolazione, l’acquisto del macchinario deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2022.