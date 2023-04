Bonus tende da sole 2023: a chi spetta e come richiederlo

Per l’anno 2023, arriva il bonus tende da sole. L’agevolazione, come sappiamo, è stata confermata dal Governo di Giorgia Meloni anche per il prossimo biennio, con l’aiuto che potrà essere quindi utilizzato fino al 2024. Tale agevolazione, prevede il 50% di detrazione fiscale fino a 60 mila euro, con queste spese che devono essere effettuate per impianti di schermatura dai raggi sociali, rimozioni degli stessi impianti od opere accessorie affini.

Cosa c’è da sapere sul bonus tende da sole?

Anzitutto, come richiediamo questo bonus? I cittadini interessati dovranno andare sul sito dell’ENEA (ovvero “Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile”), richiedendolo attraverso la sezione “Detrazioni fiscali”. Sul sito dell’ENEA, la comunicazione dovrà essere effettuata entro i 90 giorni prima del completamento dell’installazione o delle prove ingegneristiche per l’impianto di schermatura contro i raggi solari.

La detrazione vedrà coperti non solo i costi per l’installazione dell’impianto, ma anche quelli legati all’ottenimento della documentazione dei professionisti richiesta dall’ENEA. Dall’incentivo, però, saranno escluse le spese per le sostituzioni o le installazioni di singoli componenti, oltre che quelli delle riparazioni su questi impianti. Gli impianti installati nelle pareti dell’edificio, non dovranno essere rimovibili, ma bensì definitivi e integrati all’interno dello stabile condominiale.

Quali installazioni possiamo montare in casa?

L’orientamento di questi impianti, dovrà essere solamente a sud-est, sud-ovest o sud. Tutte zone che sono esposte oggettivamente al sole. Inoltre, per effettuare i lavori bisognerà utilizzare determinati materiali che soddisfino i criteri stabiliti e fissati dall’Unione Europea. Gli aiuti potranno essere richiesti anche per l’installazione di più tende da sole dentro la casa, a patto che facciano riferimento a un unico proprietario. Ci sono due tipi di schermature che rientreranno all’interno dei criteri per chiedere il bonus: le “schermature solari” e le “chiusure oscuranti”.

Per “schermature solari”, s’intende le veneziane, tende a rullo, tende da sole, esterne a bracci pieghevoli o rotanti. Per le “chiusure oscuranti”, si parla invece persiane, gli avvolgibili o le tapparelle.