Bonus trasporti 2023, domande al via dal 17 aprile: a chi spetta, requisiti e come fare

Solamente pochi giorni dopodiché sarà attiva la piattaforma digitale grazie alla quale poter inoltrare le domande per beneficiare del bonus trasporti 2023. Il beneficio riguarda studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20.000 euro. La pocanzi menzionata piattaforma sarà attiva dalle ore 8 di lunedì 17 aprile. Ma quali sono i requisiti necessari per accedere all’agevolazione e come fare per inoltrare l’istanza? Cerchiamo adesso di fare chiarezza.

Bonus trasporti 2023 a Roma, come richiederlo con Atac e Cotral: a chi spetta e come fare domanda

Come funziona il bonus trasporti 2023

Come anticipato, sarà attiva dalle 8 del prossimo 17 aprile la piattaforma digitale che permetterà di accedere al bonus trasporti 2023. Rivolto a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo che nel 2022 non supera i 20.000 euro, il bonus trasporti permetterà di ricevere un contributo fino a 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per utilizzare i mezzi di trasporto pubblici su gomma e su rotaia. Per quel che invece riguarda l’inoltro delle domande, esso va effettuato accedendo su bonustrasporti.lavoro.gov.it tramite credenziali Spid o Cie (Carta di identità elettronica). I fondi messi a disposizione per il bonus trasporti 2023 ammontano a cento milioni.

La nota del ministero del Lavoro

“Si potrà fare domanda online del beneficio per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Ciascun beneficiario potrà chiedere un bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino”, queste le parole del ministero del Lavoro. Ricordiamo, inoltre, che l’agevolazione può essere richiesta anche per via telematica sulla piattaforma digitale e acquistare poi – fisicamente, in un secondo momento – l’abbonamento in biglietteria mostrando all’esercente il codice ottenuto una volta terminata la procedura.