Bonus tv 2022 di nuovo disponibile: importi e come funziona

Una bella notizia in arrivo per le famiglie italiane che potranno nuovamente accedere al bonus tv! Il Ministero ha infatti fatto sapere che i fondi destinati all’agevolazione non sono esauriti ed è pertanto possibile inoltrare la domanda per ricevere il bonus che — in un momento storico delicato come quello che stiamo attraversando — rappresenta un ulteriore sostegno alle famiglie.

Bonus tv: il vantaggio è duplice

A ben guardare, le agevolazioni rientranti nella categoria di “Bonus tv” sono duplici. Per un verso infatti è possibile utilizzare il bonus tv e decoder dal valore di 30 euro e per l’altro è invece possibile usufruire dello sconto di 100 euro se si acquista un nuovo apparecchio oppure se si rottama quello vecchio.

Agevolazioni acquisto decoder: i requisiti

Per quel che riguarda la prima agevolazione, esse serve per ammortizzare le spese relative all’acquisto di un decoder che sia adatto ai nuovi standard di trasmissione, DVBT— 2/HEVC). Come fare per ottenerla? È molto semplice: quando si acquista un televisore o un decoder, è necessario compilare un modulo nel quale si dichiara di possedere un Isee entro i 20.000 euro, di essere residenti in Italia e di essere in regola con il pagamento del Canone Rai. Se si è in linea con questi requisiti, il rivenditore applicherà in automatico lo sconto. Ma non è tutto.

Sconto di 100 euro per l’acquisto del televisore

Questo secondo bonus, a differenza del primo, non è legato a limiti di Isee. È infatti aperto a tutti e come unico requisito vede la rottamazione del televisore obsoleto, ovvero acquistato prima del dicembre del 2018. L’iter che consente di usufruire dello sconto di 100€ è davvero molto semplice e veloce: quando si acquista il nuovo apparecchio, è necessario dare al rivenditore quello vecchio ottenendo poi lo sconto.