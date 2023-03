Bonus vacanze 2023: ecco i nuovi bandi e a chi spettano. Bonus vacanze, pubblicati i primi bandi per il 2023: gli studenti sono pronti a partire, poi toccherà a pensionati e insegnanti.

Il bonus vacanze 2023 a chi spetta?

Con la pubblicazione dei bandi Inps per i soggiorni studio 2023 si dà inizio alla nuova stagione dei cosiddetti bonus vacanze. Nelle prossime settimane sono attesi invece i bandi destinati a pensionati e insegnanti, tutti finalizzati al riconoscimento dei contributi per le vacanze di cui disporre in vista dell’estate 2023.

Tuttavia, non bisogna pensare a questi bonus come a dei contributi rivolti a tutti. Misure come il bonus vacanze introdotto dal governo Conte nel 2020 con l’obiettivo di rilanciare il turismo dopo mesi di lockdown – per il quale il contributo andava dai 150 ai 500 euro – non esistono più, mentre detrazioni o deduzioni in dichiarazione dei redditi spettano solo quando la spesa sostenuta è inerente all’attività lavorativa svolta.

Le categorie interessate

Gli unici bonus vacanze annunciati per l’estate 2023 si rivolgono a una platea ristretta di persone. È l’Inps, infatti, a farsene promotore, individuando appunto tre sole categorie che ne possono beneficiare:

studenti;

pensionati;

insegnanti.

Al momento, il bando che annuncia le modalità e le scadenze d’invio delle domande è stato pubblicato per i soli studenti. Per quanto riguarda pensionati e insegnanti, per i quali sono previsti i soggiorni nelle cosiddette “Case del maestro”, siamo ancora in attesa della pubblicazione. Tuttavia, dal momento che non sono attese novità rispetto agli anni scorsi, possiamo guardare agli ultimi bandi pubblicati per capire quali sono i requisiti e come funzionano le misure in oggetto.

Il bonus per i pensionati

Estate INPSieme Senior è quel bando di concorso annuale che si rivolge a circa 4 mila pensionati – compresi coniugi e figli (se disabili conviventi) compresi nell’attestazione Isee – riconoscendo loro la possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nel periodo compreso tra giugno e ottobre (il rientro è previsto entro il 1° novembre 2023). Il bando per il 2023 non è stato ancora pubblicato quindi al momento non è possibile inviare la domanda.

Tuttavia, è bene specificare che non vi possono concorrere tutti i pensionati, ma solamente quelli appartenenti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Fondo Ipost. L’importo varia a seconda dell’Isee e della durata del soggiorno: nel dettaglio, sotto gli 8.000 euro di Isee l’importo massimo è di 1.400 euro per i soggiorni in Italia di durata pari a 15 giorni, mentre si scende a 800 euro in caso di 8 giorni e 7 notti. Per gli Isee superiori a 8.000 euro l’importo del contributo si riduce progressivamente, fino ad arrivare al 60% del suddetto valore sopra i 72 mila euro, oppure per coloro che avanzano richiesta senza aver prima richiesto l’Isee.

Il bonus per studenti

Sono stati appena pubblicati due bandi per gli studenti, purché figli dei dipendenti (o pensionati) della Pubblica amministrazione: il primo – denominato Estate INPSieme Italia 2023 – riguarda le vacanze in Italia, mentre il secondo – Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2023 – i soggiorni all’estero. Si tratta dunque di vacanze studio che nel primo bando si rivolgono agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado (medie), come pure agli studenti delle scuole superiori ma solo se disabili ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e 3, della legge 104/1992, o invalidi civili al 100%.

Il periodo di partenza è compreso tra giugno e agosto, con rientro obbligatorio entro il 3 settembre 2023. In totale sono 12.020 i contributi disponibili, per un importo che va da un minimo di 600 (per un soggiorno di 8 giorni) a un massimo di 1.000 euro (per soggiorni di 15 giorni). Per quanto riguarda le vacanze all’estero, o le vacanze tematiche in Italia, l’importo di ciascun contributo (in totale ne sono previsti 24.282) è di 2.000 euro per soggiorni di due settimane. A potersi iscrivere sono gli studenti delle scuole superiori per un massimo di 20 anni (23 nel caso dei disabili).

In entrambi i bandi è prevista una clausola di esclusione: non possono inviare domanda coloro che lo scorso anno scolastico non sono stati promossi. Vale poi lo stesso criterio previsto per i pensionati: spetta il contributo pieno solo per chi ha un Isee inferiore a 8.000 euro, mentre sopra questa soglia ne viene riconosciuta solamente una parte (minimo il 60% per chi ha un Isee sopra i 72 mila euro). Per l’invio della domanda di partecipazione al bonus vacanze c’è tempo dal 7 al 27 marzo 2023.