Bonus zanzariere 2023: a chi spetta, requisiti e come richiederlo

In Italia, è passato l’emendamento per il bonus zanzariere. Infatti, l’agevolazione consentirà di installare nella propria casa dei sistemi, come tendine a rete, per evitare nelle vostre dimore l’ingresso di zanzare o altri tipi di insetto. In tal senso, i costi per l’acquisto e l’installazione di questi mezzi all’interno delle vostre casa, saranno detraibili. Fino al 50% su un importo massimo di 60 mila euro, che verranno rimborsati in 10 rate annuali.

Il bonus zanzariere per l’estate 2023

Come sappiamo, la richiesta per installare la zanzariera nuova a casa andrà fatta l’Enea se ambiamo a un rimborso parziale della spesa. La richiesta all’Ente, andrà effettuata entro i 90 giorni prima della fine dei lavori all’interno della vostra casa. Va precisata una cosa: almeno per quest’anno, non tutte le zanzariere rientreranno nei parametri del bonus governativo. Questo però non toglie come l’aiuto economico ci sarà, con un mezzo che vi aiuterà a contenere la presenza delle zanzare nelle vostre dimore con l’estate ormai alle porte. Infatti, il bonus avrà il prezioso compito di agevolare l’acquisto di mezzi per non far accedere questi fastidiosi insetti nelle vostre case.

Il bonus zanzariere è finalmente realtà

Dopo anni di dibattito su questa agevolazione economica, finalmente si avrà un aiuto economico del governo per garantire ogni casa con queste strutture. Come menziona la Legge di Bilancio 2023, parliamo di agevolazioni erogate al fine di rinnovare gli ambienti domestici. In questo caso, non solo quelli legati alle zanzariere, ma anche legati al rinnovo delle tende, degli elettrodomestici o altre parti della propria casa.

La formula dell’Ecobonus

Tutte queste formule, come sapranno i nostri lettori più attenti, rientrano nella formula dell’Ecobonus. Si potranno quindi installare nuove zanzariere sugli infissi di casa, con una detrazione fiscale dell’IRPEF che toccherà fino al 50% delle spese sostenute. Insomma, una mano santa per tante famiglie che oggi non potrebbero permettersi il saldo della cifra piena.