Bonus zanzariere 2024, come approfittare dell’agevolazione? La guida pratica

Il caldo è ormai alle porte. Ne abbiamo avuto un assaggio nei giorni scorsi, quando le temperature sono salite raggiungendo un clima quasi estivo. Ma quando la colonnina di mercurio che sale, iniziano anche a proliferare gli insetti. Tra i tanti le zanzare, così fastidiose nelle notti d’estate.

Bonus zanzariere per nuova installazione o sostituzione delle vecchie

Per farsi trovare pronti di fronte a questa eventuale invasione, corre in aiuto il bonus zanzariere: un sostegno che consente di acquistare e installare zanzariere con una detrazione fiscale del 50 per cento. Si tratta di un’agevolazione che scaturisce da altri incentivi, quali Ecobonus e Superbonus, e si può ottenere attraverso le misure già in circolazione.

Qual è il termine ultimo per approfittare dell’agevolazione

Con la diffusione della Dengue, malattia infettiva trasmessa da zanzare, quelle che fino a poco tempo fa rappresentavano solo un fastidio, ora sono un pericolo che induce chi finora aveva tentennato, a installare strumenti che le tengano lontane, tra i quali: le zanzariere. In bonus in questione è attivo fino al 31 dicembre 2024 e prevede o il montaggio ex novo o anche la sostituzione di quelle vecchie.

Un beneficio possibile a due condizioni

Ma seppure i tempi entro i quali approfittare di questa agevolazione non sono scaduti, bisogna tenere a mente che si tratta di un aiuto che può essere utilizzato solo in due casi specifici: per zanzariere a schermatura solare e quelle con indice GTOT inferiore a 0,35 per cento. Deve inoltre trattarsi di supporti fissi, proteggere anche dal sole e a marchio CE. Criteri validi sia per l’Ecobonus sia per il Superbonus. L’Ecobonus, però, prevede un limite che consiste nel miglioramento della classe energetica della propria casa. Se si affronta una spesa di 60mila euro per sostituire o allestire ex novo le zanzariere di casa l’Ecobonus consente una detrazione massima di 30mila euro in 10 anni.

Come procedere

Nel procedimento occorre fare comunicazione all’Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, con una scheda che descriva l’intervento da effettuare. Fondamentale, poi, che i pagamenti avvengano in modo tracciabile e che siano riportati il codice fiscale o il codice fiscale del beneficiario, la fattura con relativi dati e la causale del pagamento.